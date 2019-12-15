3 gün karakolda

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Bulvar Marketten 34 karton sigara, tütün ve içki çaldığı iddia edilen Abdülkerim Büyükaşık gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 9-10 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa'da Bulvar Market isimli işletmenin penceresinin demir korkuluklarının sökülerek, içeri girildiğini, 10 karton Parlament, 10 karton Marlboro, 5 Karton Kent, 5 karton Muratti, 2 karton Silk Cut, 2 karton Benson, 3 karton Old Holborn tütün, 2 karton Golden Virginia tütün, 1 karton Rothmans tütün, 1 şişe 1.5 LT Grants marka viskiyi, 1 şişe 1 LT Black Label marka viskiyi, 2 şişe JB marka viskiyi ve marketin para kasası içerisindeki Bin 500 TL civarındaki nakit paranın çalındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Abdulkerim Büyükaşık'ın Lefkoşa Surlariçi’nde faaliyet gösteren Çukurova Markete 41 paket çeşitli markalarda sigarayı sattığı bilgisi alındığını belirtti. Polis, alınan bilgi üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti.

Soruşturma devam ediyor

Polis, zanlının markete satmış olduğu sigaraların çalınan sigaralar ile benzerlik gösterdiğini, bu yönde soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis, kamera görüntülerinde zanlının henüz kesin kimlik tespitinin yapılamadığını, bölgede alınan ve incelenmesi süren başka kamera görüntüleri de olduğunu belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.