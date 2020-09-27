Kriz derinleşiyor

banner453

Arıklı, ülkede işsizlik oranının artmakta olduğunu ancak hükümetin çare peşinde olmadığını savundu

Kriz derinleşiyor
banner432
banner480

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, ülkede işsizlik oranının artmakta olduğunu ancak hükümetin işsizlik sorununa çare peşinde olmadığını savundu.
Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, pandemi dolayısı yaşanmakta olan ekonomik kriz yüzünden pek çok işyerinin kapandığını, bu yüzden kepenk indiren işyeri sayısının her geçen gün artmakta olduğunu belirtti.
Arıklı, “Kapanan işyeri demek işsizler ordusuna yeni işsizler eklenmesi demektir. İşsiz kalan insan sayımızı maalesef devleti yönetenler dahi bilmemektedir” dedi.

banner477
Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi dün Girne’de konvoy düzenledi.
Partiden verilen bilgiye göre; Girne Merkezden başlayıp Sadrazam köyde biten konvoyla ilgili bir konuşma yapan Girne Seçim Komitesi Başkanı Hikmet Kaynarca, bu konvoyla birlikte Girne’de seçim kampanyasını yeniden başlattıklarını söyledi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yeni kararlar yolda
Yeni kararlar yolda
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner455

banner460