Kriz derinleşiyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, ülkede işsizlik oranının artmakta olduğunu ancak hükümetin işsizlik sorununa çare peşinde olmadığını savundu.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, pandemi dolayısı yaşanmakta olan ekonomik kriz yüzünden pek çok işyerinin kapandığını, bu yüzden kepenk indiren işyeri sayısının her geçen gün artmakta olduğunu belirtti.

Arıklı, “Kapanan işyeri demek işsizler ordusuna yeni işsizler eklenmesi demektir. İşsiz kalan insan sayımızı maalesef devleti yönetenler dahi bilmemektedir” dedi.



Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi dün Girne’de konvoy düzenledi.Partiden verilen bilgiye göre; Girne Merkezden başlayıp Sadrazam köyde biten konvoyla ilgili bir konuşma yapan Girne Seçim Komitesi Başkanı Hikmet Kaynarca, bu konvoyla birlikte Girne’de seçim kampanyasını yeniden başlattıklarını söyledi.