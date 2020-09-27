Vatandaş'ın önceliği, seçim değil geçim

Ömer KADİROĞLU

Kovid-19 salgını tüm dünya gibi KKTC’yi de olumsuz etkiledi. Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar, ülkeyi yönetenlerin önceliklerinin seçim olmasına tepki gösteriyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan karalar doğrultusunda bir açılıp bir kapatılan sektörler ve bu sektörlerden geçimlerini sağlayan vatandaşların ekonomik sıkıntıya düşmesine karşın siyasilerin halk sağlığı ve ekonomileri ile ilgili çalışmalar yapmayıp Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik çalışmalar yapmalarına vatandaştan tepki yağıyor. “Bizim derdimiz seçim değil geçim ve sağlıktır” diyen vatandaşlar sıkıntılarını Diyalog Gazetesi’ne anlattı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar şunları ifade etti;

Ne dediler…?

Serpil Seleker:

“Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte önceliğimiz işlerimiz olmuştur. Geçimimizi sağlayabilmek için iş yerlerimizi ayakta tutmak zorundayız. Devletten katkı ve destek alamadık. Kendi başımıza bırakıldık ve zor bir süreçten geçiyoruz. Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimi var ve ne yazık ki ülkeyi yönetenlerin önceliği seçim oldu. Biz halk olarak seçimi en son planda tutuyoruz çünkü şu anda sağlık ve geçim önceliğimiz oldu. İnsanlar açlıktan ölme noktasına gelmişken siyasilerin seçim gayesinde olmalarını kabul etmiyoruz. Pandemi sürecinde aile ekonomimiz çok kötü bir şekilde etkilenmiştir. Siyasilerin de artık halkı ön planda tutmaları gerekiyor…”

Zehra Alibaba:

“İçerisinde bulunduğumuz dönemde önceliğimiz sağlık ve ekonomi olmuştur. Siyasiler şu anda halkı geri plana atarak seçimi ön plana almaları kabul edilir bir durum değildir. İçerisinde bulunduğumuz süreçte siyasilerin de ülke insanının sağlığı ve ekonomisini düşünmelerini bekliyorduk. Pandemi sürecinde aile bütçemiz herkesin olduğu gibi bizim de olumsuz yönde etkilendi…”

Mehmet Gümüşsoy:

“İçerisinde bulunduğumuz bu süreçte önceliğimiz ekonomi ve sağlığımız olmuştur. Bu süreçte seçim biraz daha fazla ön planda oldu. Evet, seçim olmalıdır ancak seçimden de ziyade daha fazla sağlık ve ekonomiye önem verilmesi gerekiyor. Emekli olduğum için bu süreçte pek fazla aile ekonomim sarsılmadı diyebilirim ancak çok zor günler geçiren çok sayıda insanların var olduğunu biliyorum. Bu süreçte ülke olarak hem psikolojik hem de ekonomik yönden olumsuz etkiler hissettik…”



Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020, 07:03

“İçerisinde bulunduğumuz dönemde önceliğimiz sağlık ve ekonomi olmuştur. Şu anda siyasilerin ve ülkeyi yönetenlerin önceliğinin seçim olmuştur ancak bu süreçte sağlık ve halk ekonomisi daha fazla ön planda olmalıydı. Uzun bir süredir ülkemizde pandemi ile mücadele ediliyor ve bu süreçte aile ekonomimiz herkes gibi olumsuz yönde etkilendi. Bu salgın sürecinde ekstra ihtiyaçlar çoğaldığı için giderler de arttı haliyle olumsuzluklar yaşanıyor. Bu durumun düzeleceği inancım vardır…”“İçerisinde bulunduğumuz süreçte önceliğimiz ekonomi ve sağlık olmuştur. Bu süreçte bizi seçimler ilgilendirmese de siyasiler seçim öncelikli çalışıyor. Biz halk olarak şu anda siyasilerin yaptığı gibi kendimizi düşünüyoruz. Seçim bizim için öncelik sıralamasında bile değildir. İçerisinde bulunduğumuz süreçte aile ekonomimiz olumsuz yönde etkilendi. Alışverişler yapıp stok yapma ihtiyacı hissettik ve bu nedenle de olumsuzluklar yaşandı. İnşallah siyasiler ve ülkeyi yönetenler de bu süreçte halkın sağlığı ve ekonomisini iyileştirme yönünde çalışmalar yapar…”Şener Üçüz:“İçerisinde bulunduğumuz süreçte önceliğimiz sağlık ve geçim olmuştur. Şu anda siyasiler Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik çalışması özellikle de bu süreçte bir birlerini karalamaya çalışması kabul edilir bir durum değildir. Biz mücahitlik yaparken çok iyi ve güzel bir ülkede yaşamak için mücadele ederken bu ülkenin bu hale geleceğini siyasilerin seçim uğruna bir birleri ile kavga ederek küçük düşürücü söylemlerde bulunacağı aklıma gelmezdi. İçerisinde bulunduğumuz süreçte aile ekonomimiz haddinden fazla etkilenmiştir. Ben aldığım maaşla geçinmeye çalışıyorum ancak gelirim sabit giderler her geçen gün artıyor…”“Siyasilerin ve ülkeyi yönetenler şu anda halk için çalışma yapacaklarına seçime yöneldiler ve sadece seçime yönelik çalışıyorlar. Bu dönemde benim için seçimin hiçbir önemi yoktur. Bu süreçte emekli maaşımla geçinmeye çalışıyorum ancak salgın sürecinde fiyatlar çok aşırı yükselmiştir. Bu yükseliş karşısında sabit kalan maaşım nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Umarın siyasilerin de en kısa sürede öncelikleri seçim değil halkın sağlığı ve ekonomisi olur…”“İçerisinde bulunduğumuz süreçte sağlığımız ve ekonomik durumlar olmuştur. Sağlık ve ekonomik yönden sıkıntılı bir süreçteyiz. Siyasilerin böylesi bir süreçte seçimi ön planda tutmaları doğru olmasa da ne yazık ki yine bizi şaşırtmayıp seçim derdine düşmüşlerdir. Bu süreçte halkın sıkıntıları göz ardı etmemeliydiler. Bu içerisinde bulunduğumuz süreçte ekonomik sıkıntılarımız oldu. Bazı noktalardan kısarak idare etmeye çalışıyoruz…”