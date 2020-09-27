Lefkoşa Girne anayoluna menfez köprü

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Lefkoşa Girne anayolunda Boğazköy mevkiinde su baskınları yaşanmaması için menfez köprü yapımına başlandı

Lefkoşa Girne anayoluna menfez köprü
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Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa Girne anayolunda Boğazköy mevkiinde yapımına başlanan menfez köprü çalışması devam ediyor. Bir süredir ciddi sorun olan altyapı drenaj eksikliği, bu bölgenin her aşırı yağış döneminde etkilenmesine, zaman zaman da yolun trafik akışına kapanmasına neden oluyordu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, anayol üzerindeki menfez köprü çalışmaları sonucunda, bölgede kangrenleşen sorunların çözüme kavuşturulacağı belirtildi. Yapılan açıklamada menfez köprü yapımının, hava koşullarının el vermesi halinde üç ay sürmesi beklendiği ifade edilerek bu süre zarfında yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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