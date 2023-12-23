Oyçokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçesi görüşmeleri, dün tamamlandı.

İlk olarak dün, Maliye Bakanlığı’nın 38 milyar 48 milyon 576 bin 500 TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi oyçokluğuyla Meclis'te geçti. 2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi'nde 78 milyar 717 milyon TL’lik gider, 71 milyar 932 milyon TL’lik de gelir öngörülüyor.

Oylama öncesinde son olarak Gelirler Bütçesi ele alındı. CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın ardından sırasıyla CTP Milletvekili Sami Özuslu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, CTP Genel Başkanı Özdemir Berova söz aldı. Konuşmaların ardında oylama yapıldı ve Gelirler Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurul daha sonra 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı oyladı ve bütçe 27 kabul, 17 ret oyuyla meclisten geçti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra "Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizm Finansmanın ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasa Tasarısı" ele alınıp, oy birliğiyle kabul edildi.

Başbakan Ünal Üstel ve CTP Milletvekili Tufan Ehürman'ın teşekkür konuşmalarının ardından genel kurul dünkü oturumunu tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun gelecek birleşimi 8 Ocak'ta yapılacak.

Özuslu, ölümlü kazalara değindi

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Gelirler Bütçesi ele alınırken yaptığı konuşmada, ölümlü kazalara değinerek, radarların çalışmamış olmasından dolayı mali kayıp yaşandığını kaydetti.

Sayıştay Başkanlığı’nın bu konuda yeni soruşturma başlattığını dile getiren Özuslu, devletin mali kaynağının peşine kendisinin düştüğünü belirtti.

Berova, kasanın son durumunu aktardı

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, Gelirler Bütçesi'nde konuşmaları dikkatle dinlediğini söyledi ve bire bir söylemleri inceleyeceğini kaydetti.

Matematik ve sayıların beşeri bilimlerin bir dili olduğunu ve bu konuda neden sonuç-düzlemi üzerinde sonuç açısından farklı yorumlanabileceğini dile getiren Berova, ifade edilen rakamların ödenek üzerinden yapılan rakamlar olduğunu ve ödenek fazlasının görüldüğünü belirtti.

Para denilen kavramın nakit olarak kullanılabilecek bakanlığın kasasında duran para olarak değerlendirilecek olması halinde Kasım başı kasada yaklaşık 50 milyon TL ve 750 milyon TL karşılığı döviz nakit olduğunu kaydetti.

Erhürman: Şok üstüne şok yaşadım

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da söz alarak, dinlerken şok üstüne şok yaşadığını söyledi. Kasım ayı mali öngörülerinin belgesini sunan Berova'nın kendi söylemlerini onayladığını ancak bunun sonuçları değiştirmediğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizm Finansmanın ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasa Tasarısı'nı ele almaya başladı ve oy birliğiyle yasa kabul edildi.

Üstel: Hayırlı olsun

Konuşmaların ardından Başbakan Ünal Üstel söz alarak, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın hayırlı olmasını diledi. Tüm milletvekilleriyle bürokratlara ve Meclis çalışanlarına teşekkür eden Üstel, 2024 yılının, 2023'ten daha iyi olacağını kaydetti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de herkese teşekkür ederek, 2024 yılının hayırlı olmasını diledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023, 09:52