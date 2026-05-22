Ülkede unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları yeniden hayat buldu.

İskele Belediyesi Kültür Evi önünde düzenlenen etkinlikte bölge okullarında eğitim gören çocuklar bir araya geldi. Çocuklar, ip atladı, çember çevirdi, seksek oynadı.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre; renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenirken, geçmişten günümüze taşınan kültürel değerler yeniden yaşatıldı.

Etkinlik boyunca çocuklar hem arkadaşlık bağlarını güçlendirdi hem de açık havada keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda, etkinliğe katkı koyanlara İskele Belediyesi Kültür & Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

