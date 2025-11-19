Kültürümüzü yaşatıyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; Nilden Bektaş Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kooperatifin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve yaptıkları çalışmaların değerli olduğunu kaydeden Erhürman, “Kadının emeğini ekonomik güce dönüştürüyorsunuz. Eğitim veriyorsunuz. Kültürümüzü yaşatıyorsunuz. Kadını sosyal olarak hayata katıyorsunuz. Aynı anda birçok şey yapıyorsunuz ama bana göre en önemlisi kadınlar arasında dayanışmayı sağlıyorsunuz.” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak yapılabilecek iş birlikteliklerine açık olduklarını da kaydetti.

Kişi çalışmalarını anlattı

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi de yaptığı konuşmada, Nilden Bektaş Erhürman’ın kendilerini kabul etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. Gönüllülük temelinde iki yıldan uzun süredir yürüttükleri çalışmalar hakkında Erhürman’a bilgi veren Emel Kişi, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve münferit kişilerin her zaman çalışmalarına destek olduğunu, kadın kooperatiflerle iş birliği içinde proje de ürettiklerini söyledi.

Kişi, 2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edildiğini, bu çerçevede KKTC’de de etkinlik yapılmasını ve kadın kooperatifçiliği alanında farkındalığın arttırılmasını arzu ettiklerini kaydetti.