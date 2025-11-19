İşbirliği yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi. Görüşmede aile politikaları ve ortak çalışmalar ele alındı.

Hasipoğlu, aile politikalarına yönelik yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekerek ülkesinde aile yılının ilan edilmesine yönelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içinde Aile Danışma ve Eğitim Merkezi kurulması için ilk adımın atıldığını belirtti.

Sosyal hizmetler ve aile politikaları alanındaki desteği önemsediklerini dile getiren Hasipoğlu, yapılan görüşmenin kurumların kapasitesini güçlendireceğine ve halka doğrudan yansıyacak sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi.

Hasipoğlu, sosyal politika başlıklarında sürdürülen ortak çalışmaların engelli bireyler, aile, şehit yakınları, gaziler, çocuk ve yaşlı hizmetleri gibi alanlarda daha etkin ve kapsayıcı hizmet verilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağın sıradan bir iş birliğinin ötesinde olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, iki ülkenin aynı tarihsel hafızayı ve milli mücadele ruhunu paylaştığını belirterek geliştirilen her projenin dayanışmanın ve ortak bilinç anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci ile bir araya geldi

Öte yandan Bakan Hasipoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile bir araya geldi.

Hasipoğlu, Kamu-Sen genel merkezindeki görüşmede, bakanlık olarak çalışan-işveren ilişkileri, sendikalı hayat gibi konulara önem verdiklerini söyledi.

Kahveci de Hasipoğlu ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

