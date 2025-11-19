Cezayı da az buldu

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışını yaptığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan Simon Aykut’un cezasını İsrail’de çekmek istediğine dair haberler ciddi tartışmalara yol açtı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; Rum Ekologlar Hareketi Başkanı Stavros Papaduris, bu konudaki endişelerini içeren bir mektubu Başsavcılığa gönderdi. Papaduris mektubunda, KKTC’de “10 bin ev inşa eden ve milyon Euro’lar kazanan Aykut’a verilen cezanın, sadece bu tür eylemlerin reklamını yapan bir diğer şahsa verilen 2 buçuk yıl ceza göz önüne alındığında çok az olduğu” iddiasında bulundu. Papaduris ayrıca Aykut’un İsrail’e gönderilme durumunun olup olmadığını sordu.

Gazete, hareketin ayrıca Rum Başsavcıdan, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını “yasal sahiplerinin izni olmadan kiralamanın Kıbrıs ve uluslararası hukuk kurallarını çiğneme anlamına geldiği uyarısının tüm uluslararası taşınmaz kiralama platformlarına iletilmesi” talebinde bulunduğunu da aktardı.