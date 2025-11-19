Niyet testi olacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ilk görüşmesine ilişkin değerlendirme yapan Rum tarafı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çıtayı çok düşük tutmasından yakındı.

Fileleftheros gazetesi “Beklentilerin Çıtasını Çok Düşürüyor” başlıklı haberinde, Türk tarafının Cumhurbaşkanı Erhürman aracılığıyla, görüşmeyle ilgili beklentilerin çıtasını düşürmek konusunda hızlı davrandığını öne sürdü.

Haberde bu hamlenin, Erhürman’ın görüşmeye birbirlerini tanımaları ve görüşlerini ortaya koymak için gideceğini gösterdiği, Rum kesiminin ise Kıbrıs sorunundaki sürecin 2017 yılında kaldığı noktadan ilerlemesine hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

Haberde görüşmenin gerçekleştirileceği tarih ve saatin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yaptığı açıklamada, görüşmeyle ilgili beklentilerin çıtasını düşürmeye özen gösterdiği ve bunun sadece bir tanışma görüşmesi olacağına işaret ettiği de ileri sürüldü.

Letimbiotis açıklama yaptı

Gazeteye göre Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşmeye, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının belirlediği çerçeve ile AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüm bulunması için, özlü müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı noktadan yeniden başlaması çerçevesinde aynı yapıcı tutum ve samimi siyasi iradeyle gideceğini söyledi.

RİK’e yaptığı açıklamada Rum kesiminin Kıbrıs Türk liderinin tezlerini duymayı istediğini de söyleyen Letimbiotis, Rum hükümetinin Kıbrıs Türk liderliğiyle yapılacak yoğun görüşmeler aracılığıyla Kıbrıs sorununda ilerleme yaşanmasını istediğini belirtti.

Letimbiotis görüşmelerin müzakerelerin yeniden başlaması için öze odaklı olması gerektiğini de ekledi.

Menelau: Rum tarafı hazır

Rum müzakereci Menelaos Menelau ise açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumu liderliğindeki değişimin, bir çıkış yolu olabileceği beklentisiyle, daha elle tutulur bir çabaya olanak tanıyan farklı bir ortam yarattığını savundu.

Menelau açıklamasında, bunun da ötesinde niyetlerin, ileriki zaman diliminde gerçekleştirilecek görüşme ve tartışmalarla pratikte değerlendirileceğini de ifade etti.

RİK’e konuşan Menelau, kamuoyundaki bazı açıklamalardan Türk politikasının bazı parametrelerinin muhafaza edildiği hissiyatı verildiğini, diğer bazı açıklamalarda ise birtakım farklılaşmalar olduğu izlenimi yaratıldığını öne sürdü.

Gerçekten neyin geçerli olduğunun ilerdeki zaman diliminde ortaya çıkacağını ifade eden Menelau, buna paralel olarak Rum kesiminin Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması hedefi mümkün hale gelene kadar, kararlı bir şekilde çalışmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.