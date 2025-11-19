Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da bir iş yerinde yaşanan kavgaya müdahale eden 2 polise saldıran; birinin parmağını ısırıp, diğerine kafa ve tekme attıktan sonra tehdit eden B.K.(E-22) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Olay esnasında alkollü olan kafa ve tekme attığı polise “İçeri girer yatar çıkarım, seni bulurum, çocuklarından çıkarırım” şeklinde sözlerle şiddet tehdidinde bulunan zanlı teminatla serbest kaldı.

Polis, olayın 15 Kasım 2025 tarihinde saat 22.30 civarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşandığını beyan etti. Polis, zanlının kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibinin müdahalesi sonrasında bölgeden ayrıldığını, ancak bir süre sonra olay mahalline geri döndüğünü ve alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız ettiğini belirtti.

Polis, zanlıya suçüstü hali gereği tutuklama işlemi yapılmak istendiği sırada görevli polis memuruna hakaret ettiğini, ardından memurun yüzüne kafa atmak suretiyle darp eyleminde bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının olaya müdahale eden diğer polis memurunun ise sağ el başparmağından ısırılarak ciddi şekilde darp edildiğini aktardı.

Önce kafa sonra tekme attı

Polis memuru; zanlının polis aracına bindirilmesi esnasında da direnç gösterdiğini, kafa attığı görevli memurun bu kez karın bölgesine tekme atmak suretiyle fiziki saldırıda bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının polise “İçeri girer yatar çıkarım, seni bulurum, çocuklarından çıkarırım” şeklinde sözlerle şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli ifadelerin alındığını ve kameraların incelendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlı, “şiddet tehdidi, polisi darp, görevinden men, ciddi darp, sarhoşluk, rahatsızlık, itale-i lisan ve uygunsuz tavır” suçlarından tutuksuz yargılanacak.

