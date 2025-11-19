Böyle olmalı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yarın gerçekleş-tireceği görüşme öncesinde Kuzey Kıbrıs’taki siyasi parti liderleriyle dün bir araya geldi. Parti liderlerinin görüş ve önerilerini dinleyen Erhürman, Ankara ziyaretine ilişkin bilgilendirme de yaptı.

Erhürman’ın, liderleri bir masa etrafında toplaması büyük bir memnuniyet yarattı.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.05’te başlayan toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan Vekili Erkut Şahali, Demokrat Parti (DP) Genel Baş-kanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı.



Erhürman: Bu toplantılar rutin olarak yapılacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi’nin ilk toplantısını yaptığını belirterek, seçim-den önce ortaya koyduğu hedefler arasında birlikte yönetme başlığı altında böyle bir konsey oluştura-cağını söylediğini anımsattı.

Erhürman, KKTC’nin Siyasal Partiler Yasası’nda yüzde 3’ün üzerinde oy almış partilerin devlet yardı-mından yararlanacağına ilişkin bir düzenleme olduğuna işaret ederek, konseyin de son genel seçimler-de yüzde 3’ün üzerinde oy alan partilerden oluşturulduğunu belirtti. Erhürman, yüzde 3’ün altında olan siyasi partilerle de zaman zaman bir araya gelip, onlarla da görüş alışverişinde bulunacaklarını ekledi.

Toplantı gündemi 3 başlıktan oluştu

Toplantının gündeminin, 3 başlıkta belirlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, birinci maddenin kısa süre önce gerçekleştirilen Ankara ziyaretiyle ilgili bilgilendirme, ikincisinin Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ilk kez yapacağı görüşme konusunda siyasi partilerle görüş alışverişi olduğunu ifade etti.

Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ile de 15 günde bir araya gelerek, eski bir devlet geleneğini yeniden hayata geçireceklerini söyledi.

En önemli beklentim bir çözüm atmosferi yaratılmasıdır

Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yarın yapacağı görüşmenin bir tanışma toplantısı olarak öngörüldüğünü ancak bu bir saatlik süre içerisinde ilk görüşlerin de paylaşılacağını söyledi.

Erhürman,"Yaptığım açıklamada da söyledim, beklentiyi çok yüksek tutmamak gerekiyor. Yani bu top-lantıdan bir sonuç almak sürpriz olur diye düşünüyorum. Çünkü ilk pozisyonların karşılıklı olarak orta-ya konulacağı bir toplantıdır bu" dedi.

Temel hedefinin Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması olduğunu vurgula-yan Erhürman, “Çözüm atmosferini üretmek için iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştıracak, küçük dokunuşlarla gerçekleştirilebilecek şeyler var. Bunlar elbette iki tarafın birbirine güven duymasını, sa-mimiyetin artmasını sağlayacak hamlelerdir. Dileğimiz ve ilk etapta çabamız bunların gerçekleştirilmesi yönünde olacak.” dedi.

Ankara temaslarını da anlattı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşmelerin başlamasına ilişkin tutumu-nun sorulması üzerine şu yanıtını verdi:

"Çok kısa bir süre önce Ankara'daydım. 15 Kasım vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde yetkililer bura-daydı. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir noktada zaten masaya oturulmasın yaklaşımında olmamıştı. Dolayı-sıyla şu anda masanın kurulmasına uygun bir atmosferin var olduğunu gerek Ankara ziyareti sonra-sında, gerekse 15 Kasım dolayısıyla buraya yapılan ziyaretler dolayısıyla rahatlıkla söyleyebilirim.”

Üstel: Toplantı verimli geçti

Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı’nın Hristodulidis görüşmesiyle ilgili bütün partilerin önerilerini dinlemek istediğini söyledi.

Görüşmede üzerinde durulacak konular hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın kendilerine bilgi verdi-ğini kaydeden Üstel, toplantıda UBP olarak Kıbrıs konusundaki görüşlerinin, eşit egemen iki devlet ve eşit uluslararası statü olduğunu bir kez daha dile getirdiklerini belirtti.

Toplantının verimli geçtiğini dile getiren Üstel, liderler görüşmesinin ardından partilerin tekrar bir araya gelip bilgilendirileceğini ve üzerinde durulan konuların analizinin yapılacağını kaydetti.

Şahali: Görüş alışverişi yapıldı

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, Siyasi Partiler Konse-yi’nin ilk toplantısında hem Ankara hem de perşembe günü gerçekleşecek olan Hristodulidis görüş-mesi hakkında değerlendirmeler ve karşılıklı görüş alışverişi yapıldığını belirtti.

CTP’nin liderler görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı’nın görüşlerine en yakın duruşu olan siyasi parti olduğunu söyleyen Şahali, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın metodolojisinin kendileri için "olmazsa ol-maz" olduğunu vurguladı.

Ataoğlu: Liderler görüşmesine ilişkin bilgilendirildik

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Siyasi Partiler Konseyi toplantısında, Cumhurbaşkanı’nın Ankara ziyareti ve perşembe gü-nü yapılacak liderler görüşmesine ilişkin bilgilendirildiklerini kaydetti.

Perşembe günü yapılacak görüşmenin son derece önemli olduğunu belirten Ataoğlu, kendilerinin de bu hususta görüşlerini ilettiklerini aktardı.

Arıklı: Taleplerimizi ilettik

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Rum Lider Nikos Hristodulidis’in herhangi bir açılım yapmayacağını bildiklerini söyleyerek, Crans-Montana'da “masayı deviren iki aktörden biri" olduğunu kaydetti.

Hristodulidis’in, müzakerelerin Crans Montana'da kaldığı yerden devam etmek istediğini belirten Arık-lı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan bu konuyu kendisine sormasını istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın tutuklamalar, karma evlilikler ve sınır kapıları konusunu gündeme getire-ceğini söylediğini dile getiren Arıklı, “Özellikle elektrik konusu Rum tarafının çok ciddi şekilde başını derde sokan bir konudur. Israrla, İsrail-Kıbrıs-Girit-Yunanistan enterkonnekte kablo hattını kurmaya çalışıyorlar.” dedi.

Özersay: Memnuniyet duyduk

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da siyasi parti başkanlarını bir araya getiren toplantı ve yeni uygulanan toplantı formatının çok verimli olduğunu belirterek, toplantıda Cumhurbaşkanı'nın, Ankara ziyareti hakkında daha detaylı bilgi verdiğini söyledi.

Perşembe günü gerçekleştirilecek olan liderler görüşmesi konusunun da toplantıda ikinci ana başlık olduğunu ve karşılıklı değerlendirmeler yapıldığını kaydeden Özersay, kendi görüşlerini paylaştıklarını söyledi. Özersay, bu formattaki toplantıların devam edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çeler: Güzel bir adım

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ise, Siyasi Partiler Konseyi olarak başlayan ve rutin olarak yapılacak bu toplantıları güzel bir adım olarak değerlendirdi.

Yüzde 3 üzerinde oy alan tüm partilerin toplantıya çağırılmasının toplumdaki tüm kesimlerin temsil edilebilmesi açısından, önemli bir adım olarak nitelendiren Çeler, toplantıda, Ankara'ya yapılan ziyaret, Ankara ile birlikte atılacak adımların nasıl olabileceği ve liderler görüşmesinin konuşulduğunu söyledi.