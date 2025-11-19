Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. Komitede dün ilk olarak Cumhurbaşkanlığı bütçesi, ardından Başbakanlık ve bağlı kurumların bütçeleri ele alındı. Görüşmelerde kamu harcamalarının etkinliği, personel ihtiyaçları, altyapı yatırımları ve stratejik öncelikler detaylı şekilde tartışıldı. Komitede yapılan itirazlar üzerine Cumhurbaşkanlığına ayrılan bütçe 2 milyon 300 bin TL artırıldı ve 801 milyon 982 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Başbakanlık bütçesi 6 milyar 185 milyon 593 bin TL olarak komiteden oy çokluğuyla geçti. Başbakanlığa bağlı kurumlar arasında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun bütçesi 2 milyar 136 milyon 665 bin TL, Kıbrıs Vakıflar İdaresi bütçesi 741 milyon 694 bin TL, Din İşleri Dairesi bütçesi 730 milyon 881 bin TL, Yayın Yüksek Kurulu bütçesi 26 milyon 354 bin TL ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesi 15 milyon 62 bin TL olarak onaylandı.

Görüşler sunuldu

CTP Milletvekili Fikri Toros, Cumhurbaşkanlığı’na yeni dönemde oluşturulacak birimlerin bütçeye ihtiyaç duyduğunu ifade ederken, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Erhürman’ın Türkiye ziyaretinin başarılı geçtiğini ve Rum lider ile yapılacak tanışma niteliğindeki görüşmenin önemine değindi. Müşavir Özlem Bayramoğlu Onuray, bütçedeki ilaçlama, araç ve kırtasiye ödeneklerinin yetersiz olduğunu belirterek iyileştirme talebinde bulundu. Komite üyeleri Barçın ve Özuslu, bütçede bazı kalemlerin artırılmamasını eleştirirken, komite başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay diğer kurumlarla uyumlu adaletli bir yaklaşım yapılacağını söyledi. Komite, kırtasiye ödeneği, temizlik malzemeleri ve tören, fuar, organizasyon giderlerinde artış yapılmasına ilişkin önerileri oy birliğiyle kabul etti. Böylece Cumhurbaşkanlığı bütçesi 801 milyon 982 bin TL olarak onaylandı.

Başbakanlık bütçesi 6 milyar 185 milyon 593 bin TL

Başbakanlık bütçesi 6 milyar 185 milyon 593 bin TL olarak komitede oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner, fiber optik altyapı protokolü ve sanayi kuruluşlarına yapılan navlun ödemeleriyle ilgili sorular yöneltti.

Aydın: Depolarda yaklaşık 48 bin ton yakıt var

CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Devrim Barçın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bütçesine ilişkin sorular yöneltti. Barçın, rakamlara bakıldığında Kıb-Tek’in karda olduğunun görüldüğüne işaret ederek, böyle bir durumda neden Teknecik’e yatırım yapılmadığını sordu. Şahiner de, toplam tüketim miktarları ve üretim kapasitesi hakkında bilgi talep ederek, yapılacak yatırımları sordu.

Sorulara yanıt veren Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, bütçe rakamlarının, beklenmeyen bir artış ya da sıkıntı olması durumu öngörülerek belirlendiğini belirtti. Teknecik’te yapılması gerekenleri sıralayan Aydın, yedeklerin olmamasından dolayı depo bakımlarının aksadığını ifade etti. Teknecik ve iki boğaz santrali bakımı için ihale hazırlığında olduklarını dile getiren Aydın, bu bakımların elzem ancak maliyetli olduğunu vurguladı. Aydın, iki makinenin ön peşinatının da santral yatırımı olarak eklendiğini ifade ederek, bir yeni depo eklenmesinin yanında depoların yedeklenmesinin planlandığını dile getirdi. Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın ise bir soru üzerine, depolarda 48 bin ton civarında yakıt olduğunu dile getirerek, “Yılbaşına kadar en az 35 bin tonla kışa girme planımız var. Yaklaşık 25 bin ton civarında bir sevkiyatımız olacak” dedi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Özgür Arıkan da soruları yanıtında, önceki yılların bütçelerindeki hatalara dikkati çekerek, gerçekçi hareket edilmesiyle gelirlerde artış yaşandığını söyledi. Rutin olarak Vergi Dairesi’ne tüm borçların ödendiğini ifade eden Arıkan, yatırımların gününde yapıldığını vurguladı. Arıkan, “2026’da hedefimiz 70’lerde kalan gelir oranımızı 80’lere çıkarmaktır.” dedi. Gazimağusa ve İskele’ye bina yapılacağını söyleyen Arıkan, artık her ilçede kira verilmeden çalışılabileceğini dile getirdi.

Hatipoğlu: Sığınma evi gibi bir merkez oluşturmak istiyoruz

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ise, söz konusu ihalede tek bir kişinin yaptığı işler olmadığını dile getirerek, “Tek bir kişi çalışmıyor, büyük bir ekip çalışıyor” dedi. Hatipoğlu, bu konuların gerektiğinde belge sunulabilecek konular olduğunu belirtti.Daha önce kullanımlarına verilen binaya evsizleri yerleştirmek istediklerini dile getiren Hatipoğlu, sığınma evi gibi bir merkez oluşturmak istediklerini kaydetti. Hatipoğlu, dünya standartlarında bir hizmet sunmak için ödeneğin 70 milyon TL’ye çıkarıldığını söyledi.

Berova: Gerekli desteği veriyoruz

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’na teşekkür ederek, bu alanı hep desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti, “Bu birimimize sahip çıkmak durumundayız” dedi.

Kayımzade: Ek mesai oranları düşürüldü

Devlet Basımevi Müdürü Hüseyin Kayımzade, ek mesai oranlarının düşürüldüğünü ve personel sıkıntısı yaşandığını ifade ederken, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, BRT binasının kötü durumda olduğunu ve tadilat bütçesi ile geliştirme projelerinin bu çerçevede planlandığını aktardı. İstatistik Kurumu yetkilileri, hane halkı ve turizm anketleri çalışmalarını anlattı. CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, spor yatırımlarının çocukların eğitim ve geleceğine yönelik olduğunu vurguladı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bütçesi 2 milyar 136 milyon 665 bin TL ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesi 15 milyon 62 bin TL olarak komiteden oy çokluğuyla geçti. BRT Müdürü Meryem Özkurt, personel ihtiyacını ve ek mesai gereksinimlerini aktardı. CTP Milletvekili Sami Özuslu, BRT’nin tüm siyasilere eşit mesafede ve sansürden uzak olması gerektiğini belirtti. Maliye Bakanı Berova, BRT yasasının 1992’den beri geçirilmediğini ve yeni yasa ile sorunların çözüleceğini vurguladı.