Mersin’de düzenlenen sergide KKTC’nin doğal güzellikleri, tarihi mirası, kültürel değerleri yansıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Mer-sin’de “Ada Kıbrıs” sergisi düzenlendi.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayesinde, KKTC Mersin Başkonso-losluğu ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi Mersin Marina’da ziyaretçilere açıldı.
Sergide KKTC’nin doğal güzellikleri, tarihi mirası, kültürel değerleri ve gastronomisini yansıtan özel fotoğraflar yer aldı
Açılışta konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ile Turizm Koordinatörü Kazım Türkan, Ku-zey Kıbrıs’ın yalnızca bir turizm destinasyonu değil; kültürü, tarihi ve doğasıyla benzersiz bir ada oldu-ğunu vurguladı.
Mersin Marina Müdürü Mehmet Günaslan da, organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi Başkanı Tamay Özberber de, açılışta hazır bulundu.
Modern tanıtım anlayışıyla hazırlanan “Ada Kıbrıs” projesinin, KKTC’nin hem Türkiye’de hem de ulus-lararası arenada turizmde markalaşmasını hedeflediği belirtildi. 
 

