Üreticiler için önemli bir etkinlik

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenecek seminer 27 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Akdoğan Gençlik Merkezi’nde yer alacak.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden verilen bilgiye göre; seminerde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özkan Elmaz ve Lizbon Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Assoc. Prof. Dr. George Stilwell (online bağlantı ile) konuşmacı olarak yer alacak.

“Avrupa’da Çiftlik Hayvanı Refahının Değerlendirilmesi ve Sertifikasyonu: Bugünü ve Yarını” başlıklı seminer kapsamında, Avrupa Birliği hayvan refahı kriterleri, çiftliklerde uygulanan modern değerlendirme sistemleri, sertifikasyon süreçleri ve gelecekte beklenen düzenlemeler bilimsel ve uygulamalı yönleriyle ele alınacak.

Seminer ile hayvancılık sektöründe kalite, verimlilik ve uluslararası standartlara uyum açısından önemli bir yere sahip olan hayvan refahı uygulamalarının Kuzey Kıbrıs’ta yaygınlaştırılması ve sektörün bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Etkinliğe, tüm üreticiler, veteriner hekimler, öğrenciler ve hayvancılık sektöründe ilgili tüm paydaşlar davet edildi.

