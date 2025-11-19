Yusuf çok üzüldü

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de gerçekleştirilen Tenha Yol Operasyonu’nda tutuklanan Nijeryalı Yusuf Olanrewaju Molake (33) hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Kullanımındaki araçta 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirilen, 2023 yılından tutuklandığı 13 Temmuz 2025 tarihine kadar 2 yıl süreyle ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen sanık, bir yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Kararı okuyan heyet başkanı, 13 Temmuz tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Ortaköy’de, Hafız Cemal Lokman Hekim Sokak üzerinde sanığı tespit ettiğini belirtti.

Başkan, sanığın kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramalarda toplam 45 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu anımsattı.

Başkan, sanığın 27 Mart tarihinden tutuklandığı 13 Temmuz tarihine kadar ülkede ikamet izinsiz kaldığının da tespit edildiğini söyledi.

Başkan, sanığın olgular ve sunulan emareler ışığında, aleyhine getirilen tüm davalardan mahkûm edildiğini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını ve huzurunu ciddi şekilde tehdit eden, yaygınlaşma eğiliminde olan suçlar arasında bulunduğunu belirten Başkan, kamu menfaatinin korunması amacıyla bu tür suçlara karşı etkin ve caydırıcı cezalar verilmesinin zorunlu olduğuna vurgu yaptı.

Başkan, ele geçirilen maddenin hintkeneviri türü olup en hafif nitelikteki uyuşturucu maddeler arasında değerlendirildiğini, bu hususun ceza takdirinde sanık lehine göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Başkan; sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını da hafifletici unsur olarak dikkate aldıklarını belirterek, bir yıl 6 ay süreyle hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

