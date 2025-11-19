Cezaevine gönderildiler

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istedikleri esnada ülkeye yasal girişleri olmadığı tespit edilerek tutuklanan Pakistan uyruklu zanlılar K. A. ve M. N. “KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlıların ülkelerine dönmek amacıyla Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediklerini, bunun üzerine görevli muhaceret memurları tarafından yapılan kontrolde, her ikisinin de KKTC’ye herhangi bir yasal giriş kaydının bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan ilk sorgulamada zanlıların güneyde öğrenci olduklarını, ülkelerine gidebilmek için bir önceki gün Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptıklarını beyan ettiklerini bildirdi.

Polis, bu beyanların doğruluğunun araştırılması amacıyla Metehan Kara Giriş Kapısı’ndaki kamera kayıtlarının incelendiğini, fakat kayıtlar üzerinde zanlılara ait herhangi bir görüntüye rastlanmadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru; zanlıların gerçekte KKTC’ye hangi tarihte ve hangi noktadan giriş yaptığının belirlenemediğini, bu yönde soruşturma yapıldığını kaydetti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, yapılan soruşturmada askeri bölgeyi ihlal ederek, ülkeye giriş yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 17 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

