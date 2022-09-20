Kurallara uyan yok

KKTC’de son bir haftada 10 kişinin yaralandığı 67 trafik kazası meydana geldi. Kaza sebeplerinde ilk sırayı sürat alırken, 119 sürücü rapor edildi.

Seyir halinde cep telefonuyla konuşmak ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak sürücülerin işlediği diğer trafik suçlarının başında geldi. 67 kazanın toplam hasar miktarı bir milyon 480 bin 470 TL olarak açıklandı.

Polisin 12-18 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, 8’i yaralanma, 59’u hasarla sonuçlanan 67 kaza meydana geldi.

Kazaların 21’i sürat, 15’i dikkatsiz sürüş, 12’si kavşakta durmama, 8’i yakın takip ve 11’i de diğer sebeplerden dolayı meydana geldiği belirtildi.

Kazaların 33'ü Lefkoşa’da, 9'u Gazimağusa’da, 19'u Girne’de, 3'ü Güzelyurt’ta ve 3'ü İskele’de meydana geldi.

740 sürücü rapor edildi

Bir haftalık trafik kontrollerinde 7 bin 521 sürücüden 740’ı rapor edildi.

Sürücülerden 119’u sürat; 4’ü tehlikeli; 37’si dikkatsiz; 104’ü seyrüsefer ruhsatsız; 6’sı sürüş ehliyetsiz; 12’si alkollü; 184’ü seyir halinde cep telefonuyla konuşmak; 38’i emniyet kemersiz; 72’si trafik levha ve işretlerine; 4’ü trafik ışıklarına uymamaktan suçlu bulundu.

29 sürücünün muayenesiz; 29’unun sigortasız veya kapsamı dışında; 4’ünün "A" yol kullanma izinsiz; 1’inin tonajından fazla veya tehlikeli yük taşıdığı, 2’sinin koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullandığı, 85 sürücünün de diğer trafik suçlarını işlediği tespit edildi.