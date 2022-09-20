Kurallara uyan yok

KKTC’de son bir haftada 10 kişinin yaralandığı 67 trafik kazası meydana geldi. Kaza sebeplerinde ilk sırayı sürat alırken, 119 sürücü rapor edildi.
Seyir halinde cep telefonuyla konuşmak ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak sürücülerin işlediği diğer trafik suçlarının başında geldi. 67 kazanın toplam hasar miktarı bir milyon 480 bin 470 TL olarak açıklandı.
Polisin 12-18 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, 8’i yaralanma, 59’u hasarla sonuçlanan 67 kaza meydana geldi.
Kazaların 21’i sürat, 15’i dikkatsiz sürüş, 12’si kavşakta durmama, 8’i yakın takip ve 11’i de diğer sebeplerden dolayı meydana geldiği belirtildi.
Kazaların 33'ü Lefkoşa’da, 9'u Gazimağusa’da, 19'u Girne’de, 3'ü Güzelyurt’ta ve 3'ü İskele’de meydana geldi.
740 sürücü rapor edildi
Bir haftalık trafik kontrollerinde 7 bin 521 sürücüden 740’ı rapor edildi.
Sürücülerden 119’u sürat; 4’ü tehlikeli; 37’si dikkatsiz; 104’ü seyrüsefer ruhsatsız; 6’sı sürüş ehliyetsiz; 12’si alkollü; 184’ü seyir halinde cep telefonuyla konuşmak; 38’i emniyet kemersiz; 72’si trafik levha ve işretlerine; 4’ü trafik ışıklarına uymamaktan suçlu bulundu.
29 sürücünün muayenesiz; 29’unun sigortasız veya kapsamı dışında; 4’ünün "A" yol kullanma izinsiz; 1’inin tonajından fazla veya tehlikeli yük taşıdığı, 2’sinin koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullandığı, 85 sürücünün de diğer trafik suçlarını işlediği tespit edildi.
Gecen gun Lefkosada arabami dogru durust park yerine park ettikten sonra "normal insanlarin yapmasi gerektigi gibi" yuruyerek bandabulyaya dogru gitmekteydim. Yabanci oldugu konusmasindan, aksanindan belli bir @#$%^ kamyonet tipi bir aracini araclara kapali , sadece yayalara acik olan bolgeye getirip park etmis ve bir bayan polis de ona ceza yazmaya calisiyor.
Herif kadini ustune oyle bir yuruyor ona oyle bir bagirip cagirip tehdit ediyor ki ben ve benimle birlikte birkac insanlik bilen vatandas orada olmasak polisi resmen dovecek.
Bu vahsi yaratik sonunda bizden korktugu icin cekip gitmesinden sonra polise "Benim adimi ve telefonumu yazin ben sahidim " dedim ama memur hanim belli ki bu gibi yaratiklarla ugrasmaya alisik "Gerekmez sagolun " dedi .
Yaratik gideken de hala tehditler savuruyor.
Bu bayan polisimizin ne kadar zor sartlar altinda calistigini gorunce bu memlekette polislerin ne kadar zor bir meslekleri oldugunu ve ne kadar siddetet magruz kaldiklarini anladim. Bu sartlar altinda ne polislik yapilir ne de bu ulkede kanunlar uygulanir.
O yaratigin hicbir ceza almadan polise oyle haraketler cekmesi , tehditler yagdirmasi , ustune yurumesi kabul edilemez. Buna kimsenin , ve ozellikle de devletin izin vermemesi gerekir.
En azindan polislerimize birer portatif kamera sistemi verilemsi lazim (Amerikeda oldugu gibi) yoksa bu gibi sapiklarin oldugu , gittikce de bunlarin arttigi bu ulkede polislik hayati tehlike icerir.
Polisimize hem acidim hem de saygim bir o kadar daha artti. Ulkemiz icin ise bu hale geldigi icin cok uzuluyorum.