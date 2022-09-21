Felaket kapımızda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Telekom’un devri ile kur korumalı mevduat ve AnkaPark’ın maliyetine dikkat çekerek “113 milyar lira sizin cebinizden çıktı. Sizi soydular. Sizin evlatlarınızın geleceğini çaldılar. Türkiye böyle bir felaketle karşı karşıya” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Keçiören’de kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

İki buçuk yıldır gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine değinen Akşener, “Ben bu dükkanlara niye gittim? Bu dükkanlarda neler öğrendim? Öncelikle bir şey söyleyeyim. Oculuk-buculuk üzerinden birbirinize düşman edildiniz. Sizi birbirinizin karşısına diktiler. Seçmen velinimettir, velinimet olduğunuzu unutturdular.” dedi.

‘Ceketimi assam, şapkamı assam seçilirim modeli içinde vatandaşın gözünün içine bakmayı unutan siyasetçilere’, ‘seçmen velinimettir’i hatırlatmak ve harami düzeni sandıkta yıkmak için yola çıktıklarının mesajını veren Akşener, bir vatandaşın kendisine “Siz bunları emekli mi edeceksiniz?” diye sorduğunu aktardı.

“EYT’li yapacağız” cevabını verdiğini belirten Akşener, “Çünkü EYT’lilerin çektiği acıyı bu ağabeyler azıcık görsün istiyorum.” şeklinde konuştu.

“Bakın oculuk ve buculukla soyuluyorsunuz” diyen Akşener, şöyle devam etti:

“Şu kur korumalı mevduat meselesi yok mu? 75 milyar lira ödendi sahiplerine. 75 milyar lira cebinizden çıktı. Elbette haram olsun, zıkkım olsun da; gitti gitti. Cebinizden gitti. Damadın biri çıktı dedi ki… Biliyorsunuz şimdi de ışıltılı gözlü bir ağabeyimiz var işbaşında. Yani ışıltı var ışıltı. Işıkla mesaj veriyor ağabey. İşte o mesajları almayacaksınız. Gerçekleri isteyeceğiz. 75 milyar lira nasıl gitti? Çünkü Türkiye’nin her türlü borcunu, altın ve dolar, euro ile yaptılar. Türkiye inanılmaz bir zarar gördü. Ekonomiyi doğru dürüst yönetemediler.”