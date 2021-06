‘Kurallara uymalıyız’

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını son 2 yıldır tüm dünyayı tehdit ederken, insanlarda ilk çıktığı zamanki korku kalmadı.

Eskisi gibi sarılmalar, kaynaşmalar yerini sosyal mesafeye bıraksa da Diyalog’a konuşan vatandaşlar, ilk zamanlarda olduğu gibi şimdi endişe taşımadıklarını ifade etti. Kuralları uymaya devam ettiklerini dile getiren vatandaşlar, “Eskisi kadar korkmuyoruz ama salgın bitene kadar dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Vatandaşlar, pandemiyle birlikte alışkanlarını da değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Ülker Çek

“Coronavirüs beni pek endişelendirmiyor. İzole yaşadığım ve kurallara özenle uyduğum için eskisi gibi bir endişem kalmadı. İnsanlar da genel olarak pandemi kuralları çerçevesinde hayatlarını sürdürüyor. Bilinçli olan zaten önlemini alıyor. Pandemi süreci biraz da işime geldi. Çekirdek aile görüşmelerimiz olsa da yaz geldi ve dışarıya çıkmayı istiyor insan. Genellikle her hafta sonu dışarıya çıkıp eğleniyorduk ve bir tek onu özledim.”

Yücel Dolmacı

“Coronavirüs salgını ilk zamana göre daha az endişelendiriyor. Emekli olduğum ve genel olarak evde vakit geçirdiğim için kapalılık süreçleri beni çok fazla etkilemedi. Evde hayvanlarımla çocuklarım ve torunlarımla vakit geçirdim. İnternet üzerinden görüntülü konuşmalar yaptık. Daha önce internet kullanmıyor ve kullanma taraftarı da değildim ancak pandemi sürecinde hayatımda artık internet ve sosyal medya da var. Orada yazılar yazıyorum ve yazılarımın birçoğu da Diyalog Gazetesi’nde çıkıyor. Bu benim için pozitif bir gelişmedir. Corona olmasaydı benim hayatıma internet girmeyecekti.”

Hasan Kelebek

“Eskisi kadar bir endişem yoktur. Salgın ilk başlarda insanlara büyük bir telaş vermişti ancak şimdi insanlar o ciddiyetten uzaklaştı ve ‘ben olmam’ havasına girdi. Virüsü kesinlikle ciddiye almamız gerekiyor. Coronavirüs salgınına 27 Aralık tarihinde yakalandım ve atlattım. Zor bir süreç oldu. Ailemden de olanlar oldu ve kaybettiklerimiz de var. Salgın bitene kadar dikkatli olmamız gerekiyor ve kesinlikle hijyen kurallarına uymalıyız. Coronavirüs öncesinde de çok fazla gezimiz, lüksümüz ve eğlencemiz yoktu. Salgın nedeniyle evlere kapanmak beni çok etkilemedi. Bu süreçte tek üzüldüğüm nokta insanlardan uzak kalmak oldu. Sosyalleşmeyi insanlarla sohbet etmeyi seven bir insanım ancak pandemi insanla insanın arasına mesafe koydu.”

Mehmet Keskin

“Coronavirüs salgını beni hala endişelendiriyor. Salgının ilk başladığı zamanlarda insanlarda müthiş bir tedirginlik ve endişe olmuştu ancak şu an o endişe kimsede kalmadı. Pandemi sürecinde hayatımda çok şey değişti. Sadece bende değil tüm insanlarda ekonomik sıkıntı, alım gücü kaybı gibi zorlukların yanında hayatımız krizi fırsata çevirenlerin darbesi oldu.”

İsmet Ramiz

“Coronavirüs salgını beni hala endişelendiriyor ancak önlemlere uyarak hayatımı devam ettiriyorum. Pandemi ilk başladığı zaman insanlara büyük bir korku ve endişe vermişti ancak sanki insanlar biraz rahatlamış gibi bir hava var. KKTC zengin bir ülke olmadığı halde pandemiyi bence çok iyi yönetti. Ben Londra’dan 6 ay önce döndüm biz orada hastaneye gidemiyor, test yaptıramıyorduk. Sıfır maddi imkânla en pahalı yolu izleyerek halkına değer veren bir ülkemiz var.”

Âdem Cengâver

“Salgının ilk başlarda insanlara verdiği endişe ve tedirginlik şimdi yoktur. Coronavirüs salgını hayatımızda çok şey değiştirdi. Olumlu tarafları da tabi ki vardır. Yasaklar sayesinde ailemizle ve çocuklarımızla daha çok vakit geçirebildik. Umarım salgın biter ve eski yaşantımıza döner daha güzel günlerde yaşamaya devam ederiz.”

Hüseyin Koçarslan

“Coronavirüs salgını hala bana endişe veriyor. Bu süreçte hayatımızda çok şey değişti. Aslında can sıkıcı bir salgın çünkü kapıdan dışarıya çıkacak olsak maskesiz adım atamıyoruz. Dilerim bu salgın bir an önce son bulur ve normal yaşantımıza döneriz.”

Ali Çekirdek

“Coronavirüs salgını beni hala endişelendiriyor. Bu süreçte hayatımızda çok şey değiştirdi. Coronavirüs bizleri sevdiklerimizden uzaklaştırdı. Özgür değiliz ve pandemi öncesinde çıkıp arkadaşlarımızla kafelerde ve eğlence mekânlarında yaptığımız görüşmelerimizi eskisi gibi yapamıyoruz. Arkadaşlarımızla buluşacağımız zaman endişe yaşıyoruz.”