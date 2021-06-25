Pişman oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 23 Aralık 2020 tarihinde, üniversite kampüsü içerisindeki öğrenci yurdunun, bodrum katında bulunan deposuna giren ve gitar ile şarj aleti sirkat eden Hakan Arabacı hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 6 ay hapse mahkum edildi. Davanın kararını açıklayan Yargıç Hazan Aksun, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine dikkat çekti. Aksun, bina açma ve sirkat suçlarının son zamanlarda yaygınlaştığına vurgu yaptı ve yaygın suçlara mahkemelerin hoşgörülü davranamayacağını ifade etti. Yargıç Hazan Aksun çalınan eşyaların 400 TL değerinde olduğunu ancak zararın tazmin edilmediğini söyledi. Aksun, şikayetin de devam ettiğini de belirterek, sanığa hapislik dışında ceza takdir edilmesinin mümkün olamayacağını vurguladı. Yargıç Hazan Aksun, sanığa 6 ay hapis cezasını uygun gördüklerini açıkladı.