Yat limanı projesi hazırladıkları

Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ta çalışmalar sürüyor. İki plajın halkın kullanımına sunulmasıyla ziyaretçi sayısı artarken, bölgeye katkı koyacak yeni projeler de gündeme geldi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kapalı Maraş’ın turizme katkı sağlayacağını belirterek, Gazimağusa’ya yat limanı için proje hazırladıklarını açıkladı.

Ataoğlu, dün sabah Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Kapalı Maraş’ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kapalı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi’nin restorasyonunu inceleyen Ataoğlu ile Arter, ardından Kapalı Maraş sahilini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçmişte başlattıkları çalışmaların iş birliği içinde devam edeceğini belirtti.

Ataoğlu, ciddi ziyaretçi sayısına ulaşan turizmde değer bulacak kapalı Maraş konusunda da birlik beraberlik içinde yapacakları ciddi çalışmalarla bölgenin arzu edilen noktaya taşınacağını söyledi.

Maraş’ın açıldığı günden bu yana çok büyük bir değişim yaşadığını anlatan Ataoğlu, bu değişimde Anavatan Türkiye’nin büyük katkılarının yanı sıra Gazimağusa Belediyesi’nin büyük bir özveri ve emeği olduğunu ifade etti.

Kapalı Maraş’ın özellikle bu yaz turizme çok fazla katkı sağlayacağını dile getiren Ataoğlu, ortak kullanım alanlarının temizlik ve onarımı yapıldıktan sonra halkın Maraş’ta daha keyifli saatler geçirebileceğini belirtti.

Kapıların açılması ile Güney Kıbrıs’tan gelişlerin arttığını vurgulayan Ataoğlu, bu artışın kapalı Maraş bölgesinde de görüldüğünü ifade ederek, sahillerin de kullanıma açılması ile hareketliliğin daha da artmaya başladığını söyledi.

Büyük önem taşıyor

Bakan Ataoğlu, Bakanlık olarak Gazimağusa’da bir yat limanı projelerinin olduğunu, konuyla ilgili ihaleye çıkarak kısa süre sonra Gazimağusa’da yeni bir yat limanının hayat bulacağını kaydederek, bunun Maraş açılımıyla birleşmesiyle büyük önem taşıdığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na kısa bir sunum yapıp yetki alacakları ve ihaleye çıkacaklarının bilgisini veren Ataoğlu, “Sizinle birlikte buradan bunun müjdesini vermek istiyorum. Yat limanının projesi geçen dönemde birlikte yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. O bugüne nasip oldu, onun da hayırlara vesile olması temennimiz.” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Bakan Fikri Ataoğlu ile belediye ile bakanlık arasındaki çalışmaları gözden geçireceklerini, özellikle pandemi sürecinde turizmdeki hareketliliğin daralmasından sonra normalleşmeye giden yolda tekrardan çalışmaları gözden geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Arter, Othello Kalesi’nin pandemi döneminde açık alan olarak düzenlenip kullanıma sunulduğunu, kapalı Maraş’ın açılımıyla ilgili turizm akışının hareketlendiği günlerde günde 500 ile bin kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyerek, kapalı Maraş güzergahında Bakanlık ile nasıl bir ortak çalışma yapabileceklerini de konuşacaklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021, 10:12