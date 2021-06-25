Mitsubishi bulunamadı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ın Avgorou bölgesinden Kıbrıslı Rum F.C.’ye ait aracı çaldığı iddia edilen Onur Tiken dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kaçak bir şekilde güney ile kuzey arasında giriş-çıkış yaptığı belirtildi.

Zanlının üç kişiyle birlikte Güney Kıbrıs’ta bir benzin istasyonunda çalıntı araçtan inerken görüntüsünün olduğu açıklandı. Çalınan Mitsubishi aracın henüz bulunmadığı, aramaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 8 Haziran 2021 tarihinde 00.30-06.00 saatleri arasında Güney Kıbrıs Avgorou'da sakin Kıbrıslı Rum F.C.’nin adına kayıtlı bulunan Mitsubishi L 200 marka aracın zanlı Onur Tı̇ken tarafından çalındığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandığını anlattı. Polis, soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Zanlının yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a ve KKTC'ye giriş- çıkış̧ yaptığının ortada olduğunu kaydeden polis, Güney Kıbrıs’a geçtiğine dair muhaceret kaydı olmadığını belirtti. Polis memuru, zanlının kaçak bir şekilde ülkeye giriş-çıkış yaptığı sınırların henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Polis, çalınan aracıņ halen arandığını ayrıca Güney Kıbrıs’ta bir benzin istasyonunda zanlının üç kişiyle birlikte araçtan inerken görüntüsünün olduğunu aktardı.

Polis, temin edilmesi gereken kamera görüntüleri ve aranmakta olan şahıslar olduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıslara ve emarelere etki etme olasılığı bulunduğundan 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.