Harmancı teşekkür etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “3. Yeşil Lefkoşa Yarışması”nda dereceye giren bahçe ve balkon sahiplerini ziyaret ederek, belge ve ödüllerini verdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Harmancı, “En Güzel Bahçe” kategorisi birincisi Emine Döşemeci, ikincisi Şengül İyigün ve üçüncüsü Arzu Arhun Topçu, jüri özel ödülü sahibi City Park Homes yöneticisi Hüseyin Sadeghi ile “En Güzel Balkon” kategorisi birincisi Serpil Cimcik, ikincisi Ayşen Özerem ve üçüncüsü Ömra Can’ı ziyaret etti.

“Şehrin yeşil dokusunu geliştirmek, çevreyi güzelleştirmek ve yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak” amacıyla düzenledikleri yarışmada dereceye girenleri, yaşadıkları yerlerde ziyaret eden Harmancı, böylesi yeşil, bitkisel çeşitliliğe sahip, doğal tasarımlarıyla dikkat çeken ve bulunduğu çevreye de olumlu katkılar sağlayan bahçe ve balkonları yarattıkları için ev sahiplerini kutladı.

Harmancı, katılımcı sayısının arttığı yarışmanın, Lefkoşalıların yaşam alanlarına sahip çıkarak, yeşile verilen önemin ve değerin arttığını gösterdiğini ifade ederek, dereceye girenler yanında yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.