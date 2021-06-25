Soruşturma tamamlandı

Girne’de yaşanan olayda beraberindeki iki kişiyle birlikte ev arkadaşını kaçıran, yanındakilerle birlikte darp ettiği öne sürülen Mehmet Nuri Akşimşek ile suç ortakları, Mecnun Pervane ve Mustafa Dikbaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, adam kaçırma ve ciddi darp olayının 17 Mayıs 2021 tarihinde Girne’de meydana geldiğini, şikayetin ise 18 Haziran’da yapıldığını belirtti.

Olayı anlatan polis, Şükri Kaçmaz’ın ev yüzünden aralarında sorun olan arkadaşı Mehmet Nuri Akşimşek’le konuşmak için onun aracına bindiğini söyledi.

Polis, Mehmet Nuri Akşimşek’in Kaçmaz’ı aracına aldıktan sonra Kaşkar bölgesine doğru giderken yolda Mustafa Dikbaş ve Mecnun Pervane’yi de aracına aldığını açıkladı.

Polis, Mehmet Nuri Akşimşek’in daha sonra aracın kapılarını kilitlediğini, Kaçmaz’ı Karşıyaka Parkının doğusunda bulunan yarım inşaata götürdüğünü ifade etti.

Polis, üç zanlının elleri ve ayakları ile Şükri Kaçmaz’ın vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurduklarını, henüz tespit edilemeyen kesici bir cisim ile sağ bacak kısmına sürtmek sureti ile yaralayıp ciddi şekilde darp ettiklerini aktardı.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlıları 19 Haziran tarihinde tespit ederek gözaltına aldıklarını söyledi.

Zanlıların iki kez mahkemeye çıkarıldığını, toplam haklarında 5 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her birinin 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargı kararı verdi.