Para buharlaştı

Lefkoşa ve Gönyeli’de piyango biletleri satan Hasan Okur, uyanık hırsız tarafından soyuldu. Okur’un Gönyeli’de Benli Market önünde bilet sattığı, tuvalete gitmek için birkaç dakikalığına tezgâhının başından ayrıldığı, bunu fırsat bilen Mustafa Yıldırım isimli şahsın 6 bin 800 lirayı çaldığı belirtildi. Çevre kamera görüntülerinden tespit edilen zanlının, hırsızlık yapmadan önce bir süre Okur’u gözetlediği tespit edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Mustafa Yıldırım’ın 22 Haziran 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da Acı Badem Sokak üzerinde faaliyet gösteren Benli Gıda Market'in arka kısmında bilet satışı yapmakta olan Hasan Okur'a ait toplam 6 bin 800 TL parayı çaldığını söyledi.

Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini ve paranın Mustafa Yıldırım tarafından alındığının tespit edildiğini anlattı.

Zanlının 23 Haziran’da Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını kaydeden polis, ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü̈ ifade vermediğini, temin edilecek olan ifadeler ve casinodan araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının bir gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, hakkında hırsızlık suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.