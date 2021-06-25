banner493

Pile'ye 150 milyonluk yatırım

Karma köy Pile’ye biri 5, diğeri 4 yıldızlı otel yapılıyor

Pile'ye 150 milyonluk yatırım
banner432

   Adanın tek karma köyü olan Pile’nin sahil kısmına biri 5, diğeri 4 yıldızlı olmak üzere 2 tane otel yapılacağı bildirildi. Toplamda 150 milyon Euro’luk yatırım bölgede büyük bir sevinç yarattı.
   Fileleftheros gazetesi “Pile Sahilindeki Büyük Yatırım” başlıklı haberinde Pile’ye yapılacak yatırımın, 45-50 milyon Euro değerinde olması beklenen 4 yıldızlı otel ile yaklaşık 100 milyon Euro değerinde olacak 5 yıldızlı otel şeklinde olacağını yazdı.
Habere göre proje, NCH Capital Inc şirketinin, Edge Development Group ile yapacağı işbirliğiyle yürütülecek.
  NCH Capital Inc şirketi CEO’su Antreas Santis, Pile sahilindeki 150 milyon Euro değerindeki yatırımın iki otel, apartman daireleri, yazlık evlerden oluştuğunu anımsattı.
  Gazete aynı haberinin içerisinde “Beau Rivage” isimli otelin de kısa bir zaman içerisinde yıkılmasının beklendiğini, yıkım için ilgili başvurunun yapıldığını da yazdı. 

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021, 10:10
banner508
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 6 saat Önce

Onlar Yapar abiz BAKARIZ !!!

banner502

banner464

banner459

banner465

banner460