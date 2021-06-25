Mahkeme affetmedi

Suna ERDEN

Girne’de bir börekçide 2019 yılında meydana gelen olayda 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan 67 yaşındaki Ahmet Süner hakkındaki karar dün açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanığın olaydan kısa bir süre önce turist vizesiyle KKTC’ye geldiği ve çocuk yaştaki bir kıza tacizde bulunduğu belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Şevket Gazi, olayın 2 Aralık 2019 tarihinde saat 15.30 sıralarında Girne’de bir börekçide meydana geldiğini anımsattı.

Sanığın börekçide 15 yaşındaki çocuğu, önce sözlü bir şekilde taciz ettiğini kaydeden Gazi, akabinde işyerinin tuvaletine giden kızın yanına gidip zorla kalçasına ve cinsel organına dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Kanıtlar titizlikle incelendi

Yargıç Gazi, kızın olanları rehber öğretmenine anlattığını ifade etti. Olayla ilgili mahkemeye sunulan olguların titizlikle incelendiğini belirten Gazi, iddia makamının cinsel taciz davasını makul şüpheden ari bir şekilde ispatladığını söyledi.

Gazi, sanığı yargılandığı cinsel taciz davasından suçlu bulduklarını ifade etti. Sanığa ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini ifade eden Gazi, çocuk yaşta bir kıza karşı böyle bir suç işlemesini aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Gazi, 18 aydır cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanığın cezasını ülkesinden uzak bir şekilde çekeceğini, KKTC’de sabıkasının olmadığını ifade ederek, 5 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.