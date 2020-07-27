Kuzey Kıbrıs’ta test sayısı 64 bini geçti

Kuzey Kıbrıs’ta dün yeni Coronavirüs vakasına rastlanmazken, ülkede yapılan toplam test sayısı 64 bin 28’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 21 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

KKTC’de yapılan toplam test sayısı 64 bin 28’e yükselirken, toplam vaka sayısı 133’te kaldı.

Halen 20 vakanın tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta 4 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 4 yeni vaka daha tespit edildi.

Son tespitlerle birlikte toplam vaka sayısı bin 57 oldu.

Vakalardan ikisinin 17 Temmuz'da Hollanda'dan gelen bir çift oldukları ve ilk testleri negatif çıkan çiftin, özel hastanede ikinci bir test yaptıklarında pozitif sonuç aldıkları belirtildi.

Vakalardan birinin temaslı takibinde olduğu bildirildi.

Dördüncü vakanın ise ameliyata hazırlanan bir hasta olduğu ve doktorunun talebi üzerine test yaptığı kaydedildi.