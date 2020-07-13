Kuzey Kıbrıs’ta yeni vaka yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 743 test, yeni vakaya rastlanmadı. Toplam vaka sayısı 115’te kalırken, 7 aktif hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ülkede toplam test sayısı da 47 bin 657 oldu. Ülkede şu anda aktif vaka sayının 7 olduğu, bu kişilerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi pandemi bölümünde tedavi gördükleri belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte toplam 743 test yapıldığını ve Covid- 19 vakasına rastlanmadığını açıkladı. Pilli'nin açıklamasına göre Covid-19’da son durum şöyle;

"Dün yapılan test sayısı 743. Dün saptanan pozitif vaka yok. İyileşip dün taburcu edilen vaka yok. Dün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 47 bin 657. Toplam vaka sayısı 115. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka sayısı 7.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok."

Güney Kıbrıs'ta toplam vaka bin 21'e ulaştı

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan bin 176 test sonucunda 7 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Toplam vaka bin 21'e ulaştı.

Rum haber kaynakları, vakalardan beşi KKTC’den güneye geçen ve şu anda Purnara mülteci kampında kalan Suriye uyruklu mülteci olduğunu iddia etti.

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre; Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması stratejisinin ikinci ve üçüncü aşamalarında yeniden aktif hale getirilen 10 bin çalışanın kontrol programı kapsamında alınan 249 laboratuvar testi sonucu bir vaka belirlendi.

Özel inisiyatifle alınan örneklerin 86 laboratuvar tanısından da bir tespit yapıldı. Doktorlar tarafından sevk programı ve özel sağlık gruplarının Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla kontrol programı kapsamında alınan örneklerden 301 laboratuvar sonucunda ise 5 vaka tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 12:07