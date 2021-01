Kuzeyde 14, güneyde 122 vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 14 vaka, bir can kaybı, Güney Kıbrıs’ta ise 122 vaka ve bir can kaybı oldu. Türkiye'de de 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 37 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli,

3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

Son can kaybı ile birlikte Coronavirüs kaynaklı toplam ölümlerin sayısı 12’ye, toplam vaka sayısı ise 1997’ye yükseldi.

Halen 51’i pandemic merkezinde, 177’si pandemi otellerinde, 4’ü ise yoğun bakımda olmak üzere 232 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kalp sorunu da vardı

Bu arada Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 74 yaşındaki Süheyla Ur’un başka hastalıkları olduğu da belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; hastanın, diyabet, hipertansiyon ve kalp rahatsızlığı da vardı.

Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselmiş oldu.

Güneyde bir can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde Coronavirüsü’nden 1 kişi daha hayatını kaybederken, 9 bin 635 test sonucunda ise 122 yeni vaka tespit edildi.

Rum haber kaynaklarına göre; Güney Kıbrıs’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 179'a, toplam vaka sayısı da 29 bin 758'e ulaştı.

Türkiye’de 149 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 342 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 3 oldu, 6 bin 18 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.