Soruşturma sürecek

Suna ERDEN

Girne’de meydana geldiği iddia edilen olayda birlikte yaşadığı F.K. (K-35) isimli kadının

8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.Y. (E-40) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada çocuğun pedagogla görüştürüldüğü, uzman raporunun henüz çıkmadığı ancak zanlının polis gözetiminde kalmasına gerek olmadığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, F.K. isimli şahsın 17 Ocak’ta karakola gelerek şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis, F.K.’nin şikâyetinde bir dönem birlikte yaşadığı zanlının 2019-2020 yılları arasında kızını kucağına aldığını, cinsel organını ellediğini ve kendi cinsel organını kızına ellettiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.

Polis, bu süre içerisinde hem 8 yaşındaki kız çocuğunun hem de 9 yaşındaki ablasının pedagoga götürüldüğünü söyledi.

Uzman raporunun henüz çıkmadığını ancak soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi.