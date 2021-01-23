Dervişe hafif yaralandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün gece meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Dervişe Çankaya hafif yaralandı. Kaza Çankaya’nın direksiyon hakimiyetini kaybedip, aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi sonucu gerçekleşti. Kazada hafif yaralanan sürücü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde RT 833 plakalı aracıyla seyreden Dervişe Çankaya, Öğretmen Akademisi Çemberi olarak bilinen bölgeye geldiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

RT 833 plakalı araç çember içerisinde bulunan direğe çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Kaza üstüne kaza

Bu arada Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde da kaza meydana geldi. Güneşköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası Mehdi Mervan Tay tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Mehdi Mervan Tay, önündeki araçları geçmeye çalıştığı esnada Lütfi Akdeniz Volkan’ın sürdüğü araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrası LU 780 plakalı araç sürücüsü Lütfi Akdeniz Volkan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nidai Dostel ile JT 623 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mütallip Özdemir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.