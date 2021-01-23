Tahrik indirimi yapıldı

Suna ERDEN

Girne’de 2019 yılında güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları diskoda kendilerine küfür ettiği gerekçesiyle Gökhan Urhan isimli müşteriyi darp edip, çene ve burnunu kıran Mahmut Elinç ile Maksud Sharıpov hakkındaki karar dün açıklandı.

Sanıklardan Maksud Sharıpov 9 ay, Mahmut Elinç ise 18 ay hapse mahkûm edildi. Sanık Elinç hakkında karar verilirken, Lefkoşa’da işlediği “vahim zarar, darp, mahkeme emirlerine uymama ve ikamet izinsiz KKTC’de kalma” suçları da dikkate alındı.

Mahkeme, sanıklar hakkında karar verirken tahrik edildiklerine dair savunmalarını kabul ettiklerini ve lehlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Sanıklar hakkındaki kararı Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad okudu. Kürşad, sanıkların 7 Nisan 2019 tarihinde saat 04.30 sıralarında Girne de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir diskonun güvenlik görevlisi olarak çalışmakta oldukları bir esnada kendilerine küfür ettiği gerekçesi ile Gökhan Urhan’ın yüzüne gelişi güzel yumruk vurup, çene ve burun kemiğinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi.

Maksud Sharipov’un olay günü, Mahmut Elinç’in ise 2019 yılı Temmuz ayında tutuklandığını kaydeden Yargıç, olayla ilgili kamera görüntülerinde sanıkların birer kez Gökhan Urhan’a vurduklarının görüldüğünü belirtti.

Sanıkların savunmalarında kendilerine küfür edildiği gerekçesiyle söz konusu fiilleri işlediklerini söyleyen Yargıç, olayda tahrik unsuru olduğunu kabul ettiklerini açıkladı.

Elinç’in başka davaları da vardı

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, tahrik unsurunun bir olaydaki önemine dikkat çekerek, planlı değil ani bir öfke ile hareket ettiklerini, her iki sanığın birer kez müştekiye vurduklarını ve fillerine devam etmediklerini, bu hususların lehlerine değerlendirildiğini ifade etti.

Yargıç, suçun halka açık bir yerde yaşanmış olmasını, sanıkların güvenlik görevlisi olan arkadaşlarının kavgasına dahil olmalarını aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, Maksud Sharıpov’un sabıkası olmadığını, Mahmut Elinç’in ise benzer sabıkası olmadığını ifade etti.

Kürşad, sanık Elinç hakkında karar verilirken Lefkoşa’daki “darp, vahim zarar, mahkeme emrine uymama ve KKTC’de izinsiz kalma” davalarının da dikkate alındığını söyledi.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, sanıkların davalarını kabul etmelerini, cezalarını pandemi süreci gibi zorlu bir süreçte ülkelerinden uzak çekecek olmasını da dikkate aldıklarını belirterek, Maksud Sharıpov 9 ay, Mahmut Elinç ise 18 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.