Bir yıllık evliydi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, misafir olarak bulunduğu evde aniden fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye memuru Hüseyin Aydınlı (36), dün son yolculuğuna uğurlandı.

Aydınlı için Gazimağusa Kabristanlığında resmi tören düzenlendi. Törene, ailesinin yanı sıra meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreninde Aydınlı’nın ailesi ile sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Arkadaşları, “Çalışkan, yardımsever ve altın gibi biriydi” diyerek üzüntüsünü dile getirirken, Aydınlı’nın cenazesi, saat 11.00’de kılınan cenaze namazına müteakip, dualar ve gözyaşları arasında defnedildi.

Aort damarı yırtılmıştı

Yeniboğaziçi'nde yaşamını sürdüren Aydınlı, geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti.

Geçitkale İtfaiye Şubesi’nde görev yapan Aydınlı, 17 Ocak’ta arkadaşının evinde misafir olarak bulunduğu esnada aniden fenalaşmıştı.

Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydınlı, kurtarılamamıştı. Yapılan otopsi sonucu Hüseyin Aydınlı’nın aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.