Gazimağusa Limanı kaçakçılık üssü oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda 5 gün arayla gerçekleştirilen operasyonda yine mülteci yakalandı. Bir önceki operasyonda TIR içerisinde ülkeye sokulmak istenen 11 Suriyeli kaçak tespit edilirken, dün de 18 erkek mülteci yakalandı. Kısa sürede toplam 29 kaçak mültecinin yakalanması limandaki kaçakçılığı gözler önüne serdi.

Gümrük Dairesi Kaçakçılığı Önleme Şubesi ile Cürümleri Önleme Ekipleri dün sabah 09.45’te Gazimağusa Limanı’nda ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda TIR araç içerisinde gizlice ülkeye sokulmak istenen 18 erkek Suriyeli mülteci tespit edildi. Yakalanan mülteciler, olay yerinde bir süre sorgulandı. Mülteciler, yapılan sorgulamalarının ardından, Gazimağusa Limanı’nda bulunan bir yük gemisine yerleştirilerek, dün akşam saatlerinde ülkemizden gönderildi.

Bir hafta arayla 29 mülteci

Gümrük Dairesi Kaçakçılığı Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Lefkoşa Şubesi ekipleri 17 Ocak’ta Mağusa Limanı'nda birlikte operasyon düzenlemişti. Mersin’den Mağusa Limanı'na “Via Famagusta” isimli gemi ile gelen TIR araçlar didik didik aranmıştı. Ardından limana yanaşan "Deep Karpaz" isimli gemi ile ülkeye gelen TIR’larda da arama yapılmıştı. Ortaklaşa düzenlenen operasyonda TKG 287 plakalı şeker yüklü TIR aracın dorsesinde şeker çuvallarının arasına gizlenmiş şekilde yaşları 15 ile 43 arasında değişen Suriye uyruklu 11 mülteci tespit edilmişti. Aramalar sırasında, kozmetik ürünleri, konfeksiyon ürünleri, elektronik eşyalar, araba parçaları, kuru yemişler, bebek ürünleri gibi ülkeye gümrüğü ödenmeden sokulmaya çalışılan eşyalara el konulmuştu. Aramalarda ayrıca ülkeye sokulmak istenen 6 adet dövüş horozu ve 23 adet güvercin de bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 12:24