Yeni program açıklanacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde önümüzdeki hafta içerisinde 20 bin doz Sinovac aşısının daha KKTC’ye gönderilmesi için teyit aldığını açıkladı.

Pilli yaptığı açıklamada, aşılar konusunda yaşanan bu gelişme çerçevesinde ikinci doz aşılama için ayrılan 10 bin doz ile aşılama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Pilli, aşılama programının en geç bugün açıklanacağını bildirdi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Pilli dün Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün Sağlık Bakanlığı’na tıbbi malzeme bağışı sırasında Covid-19 aşıları ve Girne bölgesinde artış gösteren yerel vakalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pilli, şunları söyledi: “Aşılar bitti değil. Bu ülkeye, Anavatan Türkiye’den 20 bin Sinovac aşısı geldi. Bu 20 bin aşı, bu topluma yetmiyor. 10 bin tanesini yapacağız ki gelmesi planlanan aşılar gelmezse geriye kalan 10 bin tanesini, 28 gün sonra yapılacak ikinci doz için saklamamız gerekiyor. 10 bin aşı bitmiştir.” diye konuştu.

Pfizer Trenyolu Polikliniği’nde

Sağlık Bakanı Pilli, Trenyolu Polikliniği’nde 65 yaş ve üzeri kişilere randevu verilerek yapılan Pfizer aşısından 1080 adet geldiğini ve özel, eğitimli ekipler tarafından yapıldığını belirtti.

Pilli, yeni bir aşı olmasına bağlı olarak olası bir komplikasyona müdahale imkanı tanıması için tam donanımlı sağlık merkezlerinde yapılan bu aşının daha çok gelmesi halinde, diğer sağlık ocaklarında da yapılacağını söyledi.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde aşıların ise o an için bittiğine işaret eden Pilli, “Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci ile konuştum. Kayıt yaptıran kişilere ek olarak 40 kişi daha gelmiş. Biz de oradaki kişiler mağdur olmasın diye 40 aşı daha gönderdik ve aşılar yapıldı” diye konuştu.

Yerel vakalardaki artış Girne kaynaklı

Lapta ve Alsancak bölgelerindeki yerel vakalardaki artışa da değinen Pilli, “Son günlerde yerel vakalarda bir artış var. Bu vakalar, Girne bölgesinden kaynaklanıyor. Ne kadar hareket varsa, orada Covid-19 daha fazla olur. Çünkü insanlar hareket ettikçe virüsü bir yerden bir yere taşıyorlar” dedi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda tedbir almak için çalışma başlattığını ve hükümetle Girne bölgesindeki yerel vakalardaki artış konusunu bugün görüşeceğini söyledi.

Pilli, “Girne bölgesindeki bulaşın aşağı çekilmesi konusunda bir toplantı yapacağız. Biz Sağlık Bakanlığı olarak çalışmalarımızı yaptık ve bunu da hükümete bugün ileteceğiz. Tabii bu kararlar çok boyutludur. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları alınca bana iletiyor ve ben bunları hükümetle paylaşıyorum. Kararların ekonomik yönünü de düşünmek lazım, her şekilde tartışmak lazım. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı bu konuda değerlendirmelerde bulunacak” dedi.

Girne bölgesinde test sayıları artırıldı

Sağlık Bakanı Pilli, Girne ile ilgili bölgesel kapatmaya gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtında, bu konuda bir yorum yapmak istemediğini söyledi.

Pilli, “Alsancak ve Girne bölgesinde bugün testler artırıldı. Belli bölgelerde testler yapılıyor” dedi.