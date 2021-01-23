Donlarında üç çeşit uyuşturucu bulundu

Suna ERDEN

Narkotik ekipleri önceki akşam Girne’de operasyon düzenledi; satışa hazır paketleniş hintkeneviri, kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda yabancı uyruklu öğrenciler Muhammed Ali Mussed ile Babak Parzivande tutuklanırken, her iki zanlının uyuşturucunun bir kısmını iç çamaşırına sakladığı belirtildi.

Mussed’in aracında 180, iç çamaşırında 30 gram hintkeneviri, Parzivande’nin iç çamaşırında ise üç tür uyuşturucu sakladığı açıklandı.

Tutuklanan iki zanlıdan sinir krizi geçiren Parzivande, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı, Muhammed Ali Mussed ise dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların tasarrufunda uyuşturucunun yanı sıra yüklü miktarda para ele geçirildiği de açıklandı.

Kaçmaya çalıştı

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 21 Ocak 2021 tarihinde zanlı Muhammed Ali Mussed’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, ihbar üzerine zanlının saat 18.00 sıralarında Girne’de bir apartmanın önünde park halinde tespit edildiğini ifade etti. Zanlıyı gözaltına almaya gittiklerini kaydeden polis, o esnada araca doğru gitmekte olan Babak Parzivande’nin kaçmaya çalıştığı ancak kısa sürede ölçülü güç kullanılarak yakalandığını ifade etti.

İkisi de iç çamaşırına sakladı

Polis, zanlı Muhammed Ali Mussed’in aracında yapılan aramada 5 ayrı poşette toplam 180 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti. Polis, Mussed’in üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırının içerisinde naylona sarılı 30 gram daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Muhammed Ali Mussed’in el çantasında ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 3 bin 345 dolar, 2 bin 25 euro ve 200 sterlin para bulunduğunu ifade etti.

Polis, akabinde olan Babak Parzivande’nin üzerinde arama yaptıklarını, iç çamaşırı içerisinde naylonlara sarılı 6 gram hintkeneviri, yarım gram kokain ve bir gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi.

Sinir krizi geçirdi

Polis, zanlı Babak Parzivande’nin sinir krizi geçirdiği için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığını, bu nedenle mahkemeye getirilemediğini söyledi.

Polis memuru, Muhammed Ali Mussed’in 180 gram uyuşturucuyu zanlı Babak Parzivande için getirdiğine dair ifade verdiğini, mesele ile ilgili bir şahsın daha arandığını, uyuşturucuların analize gönderildiğini ancak sonuçların çıkmadığını belirterek, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri istedi.

Mahkeme, zanlı Muhammed Ali Mussed’in polis hücresinde, Babak Parzivande’nin ise hastanede

3 gün süreyle polis gözetiminde kalmasına emir verdi.