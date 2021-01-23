2 çocuk babasıydı

LTB çalışanı Mert Fıstıkçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

2 çocuk babasıydı
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Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanı Mert Fıstıkçı (36), dün akşam yaşamını yitirdi. 
Alayköy sakinlerinden evli ve 2 çocuk babası Fıstıkçı’nın zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu. Mert Fıstıkçı’nın geçen hafta iş yerinde olduğu bir esnada aniden fenalaşarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.
Günlerdir yaşam mücadelesi veren Fıstıkçı’nın bugün Alayköy’de toprağa verileceği öğrenildi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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