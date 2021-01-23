2 çocuk babasıydı

Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanı Mert Fıstıkçı (36), dün akşam yaşamını yitirdi.

Alayköy sakinlerinden evli ve 2 çocuk babası Fıstıkçı’nın zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu. Mert Fıstıkçı’nın geçen hafta iş yerinde olduğu bir esnada aniden fenalaşarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Günlerdir yaşam mücadelesi veren Fıstıkçı’nın bugün Alayköy’de toprağa verileceği öğrenildi.