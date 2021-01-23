Camide uyuşturucu operasyou

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir caminin avlusunda uyuşturucu alışverişi gerçekleşeceğini öğrenen Narkotik polisi, ihbar adresine giderek pusuya yattı. Polis, öğle saatlerinde camiye gelerek uyuşturucu maddeyi alan “Dallas” lakaplı Nihat Arbak’ı suçüstü yakaladı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, 21 Ocak 2021 tarihinde, Harika Bölgesi’nde bulunan camide uyuşturucu alışverişi yapılacağını öğrendiklerini söyledi. Özdesoy, bölgeye giderek pusu görevine başladıklarını belirtti. Zanlının, öğle saatlerinde camiden çıkış yaparken tespit edildiğini aktaran polis, zanlının, ekipleri fark edince uyuşturucu maddeyi yere attığını ifade etti.

Polis, zanlının yere attığı uyuşturucu maddenin 15 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 12:23