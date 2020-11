Kuzeyde 14, güneyde 198 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 14, Güney Kıbrıs’ta ise 198 yeni vakaya rastlanırken, bir can kaybı daha oldu. Güneyde toplam vaka sayısı 7 bin 711'e, can kayıpları 41'e yükseldi. Kuzeyde ise toplam vaka sayısı bin 20’ye ulaştı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 446 olduğunu, 2’si yerel 14 Covid-19 pozitif vakaya rastlandığını 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

Güneyde bir can kaybı daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 198 yeni Coronavirüs vakası saptandı ve yeni bir can kaybı meydana geldi. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 74 yaşındaki kronik rahatsızlıkları bulunan hastanın ölümü ile toplam can kayıpları 41'e yükseldi. Dün yapılan 7 bin 49 testten 198'inin sonucu pozitif çıktı. Güneyde toplam vaka sayısı 7 bin 711'e ulaştı.