“Ehliyetlerin yenilenmemesi bizi etkilemedi”

Çiğdem AYDIN

Ehliyet krizi sigorta şirketlerini pek etkilemedi. Mevcut durumdan dolayı ehliyetinin süresi geçenlere poliçe yapmaya devam ettiklerini belirten sigorta şirketleri, yaşanan krizden etkilenmeseler de sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini belirtti.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan sigorta şirketlerinin direktörleri, uyarılarda da bulundu.

Direktörler, hali hazırda ehliyeti olanlara şu anda bir kâğıt belge verildiğini ve o belgenin geçerli olduğunu söylerken, hiç ehliyet almamış olanların ise araç kullanmaması gerektiğini belirtti ve “Eğer kaza yaparlarsa sigortadan yararlanamazlar” açıklaması yaptı.



Ehliyette yaşanan kriz sizi etkiledi mi? Ehliyetsiz araç kullanımı oluyor, bir kaza olursa sigorta hasarı karşılayacak mı? Önerileriniz nelerdir?

Ayşe Çakır Emirkanı (Brecaon Trd. Ltd Sigorta Direktörü)

Böyle bir karar alındı ne yazık ki. Fakat zaten ehliyeti olanlar için bir sorun yoktur, ehliyet süresi dolanlar için de poliçelendirmekte sıkıntı olmaz ama yeni ehliyet alacak olanlar için üzgünüz tabi onlara poliçe yapamıyoruz.

Ehliyetsiz ise araç kullanıp kaza yaptığı takdirde sigorta karşılamaz. Çünkü ehliyetsiz sayılıyor. Bizim bu konuyla ilgili pek de yapabileceğimiz bir şey yoktur. Koçana göre üretim yapıyoruz ama hasar bölümleri bu konuda pek bir şey yapamaz. KKTC ehliyeti varsa ona göre poliçe yapabiliriz. Fakat yoksa yapamayız. Yurt dışından gelen öğrenci varsa ve aracı ile geldiyse bir ay içinde ehliyetini yenilemesi gerekiyor şu anda bu işlem yapılmadığından biz poliçelerini de yenileyemiyoruz.

Önerim hükumetin bir an önce kurulması ve bu sıkıntıya acilen bir çözüm bulunmasıdır. Çünkü bu kararlar nedeniyle olası herhangi bir sorundan sigorta şirketleri sorumlu tutulamaz.

Derviş Savarona (Şeker Sigorta Genel Müdür Yardımcısı)

Bizler için poliçelerimizde çok ciddi bir etkisi olmadı. Mevcut ekonomik koşullarda yeni araç satışları da çok yok o nedenle yeni poliçe konusunda bir etkisi olmadı. Ehliyeti olanlar için zaten bir sorun teşkil etmedi. Sigorta şirketlerini pek de etkileyen bir durum yoktur.

Tabi ki bu durum ehliyetsiz trafiğe çıkma olasılığını etkiliyor. Ehliyetsiz sürücülere zaten poliçe yapılmıyor. Ehliyetinin süresi geçse bile biz poliçeyi yapıyoruz ehliyetsiz saymıyoruz mevcut durumdan dolayı. Ama yeni ehliyet alacak olan kişiler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bir an önce hükümetin kurulması ve bu yaşanan sıkıntılara bir çözüm getirilmesini diliyoruz. Sadece bu değil ülkede de ciddi ekonomik sıkıntılar vardır ve çözüm beklemektedir.

Duygu Davulcu (Universal Sigorta Poliçe Üretim personeli)

Şu ana kadar poliçelerimizde bir sorun yaşamadık sayısal anlamada bir düşüş yaşamadık ama bu yaşamayacağımız anlamına gelmez tabi ki. Sigorta kesinlikle kapsamaz. Daha önce ehliyeti varsa ve süresi bittiyse bir nebze ama hiç yoksa ve yeni ehliyet alacaksa ve bu durumdan dolayı alamadıysa araç kullanmamaları gerekiyor aksi halde istenmeyen bir durum olursa poliçeleri geçersizdir. Şu anda bizler de dahil olmak üzere ehliyetlerimizin süresi doluyor açıkçası bu ciddi bir sıkıntı bir an önce hükumeti kurup ülke sorunlarına eğilmelerini öneriyorum.

Raif Çukurova (Zirve Sigorta Genel Müdürü)

Şimdilik poliçe sayımızda bir düşüş olmadı. Ehliyet sorgulaması yapılmaz genellikle sigorta yapılırken. Ehliyet yenilerken bir belge veriliyor şu anda o nedenle poliçeler etkilenmedi. Şu anda sıkıntı yoktur. Eğer sürücünün ehliyeti varsa ve tazelenmesi gerekiyorsa size şu anda bir kâğıt belge veriyorlar ve o geçerli oluyor.

Bu nedenle hasar olsa bile o belge geçerlidir. Fakat yeni ehliyet verilmiyor ehliyetsiz araç kullanılır ve hasar olursa sigorta karşılamaz. Bütün işlerde olduğu gibi burada da düzenlenmesi gerekiyor Ehliyet sınavlarının yapılması konusunda da daha çağdaş bir yapı getirilmelidir bunlar da değişmelidir. Ehliyetler de çipli olması gerekiyor sahte mi değil mi anlaşılması gerekir. Özellikle yurt dışından gelen sürücülerin teyidi alınamıyor üçüncü ülkelerden ve bu ciddi sıkıntılar doğurabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 16:27