Saner’in son 2 günü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevi verdiği Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in çalışmaları dün de sürdü. Ancak Saner’in 7 Kasım’dan beridir sürdürdüğü hükümeti kurma çalışmaları yine sonuçsuz kaldı. Saner, Meclis Grubuyla gerçekleştirdiği 5 saatlik toplantının ardından hükümet görüşmeleri için oluşturulan heyetle UBP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren değerlendirme 19.00 sıralarında sona erdi. Toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

UBP Genel Merkezi’ndeki toplantıya, bir süreliğine Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı öğrenildi.

2 Mayıs 2019 tarihinde kurulan UBP-HP koalisyon hükümeti 6 Ekim 2020’de HP’nin koalisyondan çekilmesiyle bozulmuştu.

UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini verdiği 7 Kasım’dan beri siyasi parti başkan ve heyetleriyle birçok görüşme gerçekleştirdi.

HP ile olmadı

Bu arada dün yazılı açıklama yapan Ersan Saner, şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi olarak sorumluluğumuzun bilincinde, ülkemiz insanın beklentilerinin farkındayız. Hükümeti kurma görevi aldığım ilk günden bu yana parti yetkili organlarının tam desteği ile ben ve arkadaşlarım çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

KKTC halkını bilen, anlayan bir parti olarak, halkımızın beklentisinin istikrarlı bir hükümet olduğundan hareketle tüm partilerle görüşmeler gerçekleştirdik. Komitedeki arkadaşlarımla birlikte diğer partilerin hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak bir sonuç alabilmek için yoğun çaba harcadık.

İlk görüşmemizde icraat hükümeti önerdiğimiz Halkın Partisi’ne daha sonra erken seçim hükümeti teklifi götürmeme rağmen maalesef olumlu bir dönüş olmadı. Halkın Partisi Genel Başkanı ile birkaç kez baş başa görüşme gerçekleştirdim ama ne yazık ki, iki parti heyetlerinin bir araya gelerek karşılıklı talepleri ele almaları teklifime bir türlü olumlu cevap alamadım.

Samimiyetimle belirtmek isterim ki Halkın Partisi ile bir koalisyon hükümeti kurabilmek için tüm imkanları zorladık ama olmadı; Halkın Partisi’nden ülkenin ihtiyacı olan olumlu yaklaşımı göremedik.

Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile hem Genel Başkanlar seviyesinde hem de heyetler olarak görüşmeler yaptık.”