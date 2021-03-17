Kriz büyüyor

Kanda pıhtılaşmaya yol açtığı endişesiyle 20'den fazla ülke Coronavirüse karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.

Avrupa İlaç Ajansı ise AstraZeneca aşısının kullanımını tavsiye etmeye devam ediyor. Ajans, aşının faydalarının olası yan etkilerine ağır bastığının altını çiziyor. Coronavirüse karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısı, "Kan pıhtılaşmasına yol açıyor mu?" sorusuyla gündemde.

Birçok ülke, bu endişe nedeniyle aşının kullanımını tedbir amaçlı askıya aldı. Aşının kullanımını durduran ülkeler arasında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya da var. Son olarak KKTC, Letonya ve İsveç de aşının kullanımını askıya aldı.

Panik havası büyürken Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca aşısının kullanımını tavsiye etmeye devam ediyor. Avrupa İlaç Ajansı Başkanı Emer Cooke, AstraZeneka aşısının yan etkilerini incelemeye devam ettiklerini ancak an itibariyle aşısının piyasadan çekilmesi veya askıya alınmasına gerek duyulmadığını vurguladı. Aşının faydalarının olası yan etkilerine ağır bastığının altını çizdi.

Sonuçlar yarın açıklanacak

Avrupa İlaç Ajansı, kan pıhtılaşmasıyla ilgili araştırmasının sonuçlarını yarın açıklayacak.

Dünya Sağlık Örgütü gözlenen etkiler ile aşı arasında kanıtlanmış bir bağlantı olmadığını ve insanların panik yapmaması gerektiğini açıkladı.

Oxford AstraZeneca'nın verdiği bilgiye göre toplam 17 milyon aşı yapıldı ve sadece 37 kişide bu probleme rastlandı. Aşıyı geliştiren bilim insanları, çalışmalarının arkasında.

İngiltere'de aşının güvenli olduğunu duyurdu. İngiliz basını, Avrupa ülkelerinin bu tavrının ardında bilimden başka nedenler mi var sorusunu yöneltiyor.

İtalyan İlaç Dairesi Başkanı Nicola Magrini da, AstraZeneca aşılarını askıya alma kararının "siyasi" olduğunu öne sürdü. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da gazetecilere yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısının risk-fayda oranının olumlu yönde seyretmeye devam ettiğini söyledi.