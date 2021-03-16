İki kişi yaralandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa'da bir arazide 20 yaşındaki Ahmet Bağlama yönetimindeki LZ 842 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek tavanı üzerinde durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı kazanın, dün saat 16.25 sıralarında Lefkoşa’da Bolu Sokağın batı kısmında bulunan özel bir arazi içerisinde, Ahmet Bağlama'nın yönetimindeki LZ 842 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek tavanı üzerinde durması sonucu meydana geldiğini bildirdi. Polis, kaza sonucu 20 yaşındaki Görkem Eldem ile yine 20 yaşındaki Mustafa Sakar'ın yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp Acil Servis'te tedavi altına alındıklarını açıkladı.