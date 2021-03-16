‘Yanınızdayız’

Turizm emekçilerinin Meclis önünde gerçekleştirdiği eylemde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel (CTP) Başkanı Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TDP) lideri Cemal Özyiğit sektör çalışanlarının yanına gelerek, destek veren açıklamalar yaptı. Erhüman, pandemi sürecinde en çok sıkıntı yaşayan kesimin turizm emekçileri olduğunu dile getirdi. Özersay ise turizm emekçilerinin mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini ifade etti. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de “Turizm bu ülkenin en önemli sektörüdür. Emekçilerin sesini her platformda dile getireceğiz” dedi.

Erhürman: Durum ortada

“Son bir yıldır çok sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Bu dönemin en büyük sıkıntısını yaşayan turizm emekçileridir. Turizm sektörü ile birlikte esnaf ve özel sektörün de durumu ortadadır. Sürekli bunu gündeme getirmiş olmamıza rağmen hükümet suskunluk içerisinde olmaya devam ediyor. İmzalanan protokolden önce de biz bu sıkıntılar protokolün içinde yer alması gerektiğinin defalarca altını çizdik. Bizimle protokol paylaşılmadı ve sonuç olarak turizme ayrılan salgın destek ödeneğinin miktarı 30 milyon TL’de kaldı. Sanki turizm emekçileri yokmuşçasına davranılmaya devam ediliyor ve bu kabul edilir değil. Bu ülkeyi birlikte paylaştığımız herkes bizim kardeşimizdir ve bu konu Meclis’te tartışılmaya devam edecektir.”

Özsersay: Sesiniz olmaya devam edeceğiz

HP lideri Özersay ise turizm emekçilerinin mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini ifade etti.

Özersay şunları söyledi: “Sadaka değil işinizin başına dönmeyi istediğinizi çok iyi biliyor ve mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Turizm lokomotif sektördür demekle olmuyor. Krizi iyi yönetip iyi bir programla yapmak gerekiyor. Bu konuda haklı olduğunuzu, evinize ekmek götürmek zorunda olduğunuzu ve aylardır bu sıkıntıyı çektiğinizi çok iyi biliyoruz. Gerek mecliste gerekse tüm platformlarda sesiniz olmaya devam edeceğiz.”

Özyiğit: Sahip çıkacağız

“Turizm emekçilerinin mücadelesini saygı ile selamlıyorum. Hepimiz biliyoruz ki turizm bu ülkenin en önemli sektörüdür. Pandemi sürecinde en fazla mağdur olan ve en büyük sıkıntıları da yaşayanlar yine turizm sektörüdür. İlk günden beridir söylenenleri duymayan, gördüğünü anlamayan ve bir türlü iş birliğine yanaşmayan hükümetlere defalarca söyledik. Gelin hep beraber öncelikle ilgili sektörlerin temsilcilerini masaya çağırın hep birlikte görüşelim ve sıkıntıları hep birlikte göğüsleyelim dedik ancak kimse dinlemedi. Bu ülkede yaşayan tüm insanlara sonuna kadar sahip çıkacağız. Özellikle hayatını bu alana bağlamış emekçilerin sesini her platformda dile getireceğiz.”