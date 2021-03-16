Ameliyat olacak, yardım bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı İnönü köyünde yaşayan Benli ailesinin 4 yaşındaki ferdi minik Emine, beyninde tümör oluşması nedeniyle en kısa sürede ameliyat olmak zorunda.

Türkiye’de doktora götürülen çocuk için, önümüzdeki perşembe günü Acıbadem Hastanesi’nde operasyon tarihi belirlendi.

Ancak sağlığına kavuşması için acilen ameliyat olması gereken minik Emine’nin operasyonu için yüklü miktarda para gerekiyor.

Yeterli maddi imkânlara sahip olmayan Benli ailesi ve yakınları ise çareyi halktan destek istemekte buldu.

Acil duyuru

Aile ve yakınları sosyal medya üzerinden “acil duyuru” başlığıyla destek kampanyası başlattı.

Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan anne Cemile Benli ile baba Neval Benli, çocuklarının en geç Perşembe günü ameliyat olması gerektiğini ifade ederek, KKTC halkının desteğini beklediklerini belirtti.

Benli ailesinin dostları tarafından başlatılan kampanya duyurusu şöyle:

“Acil Duyuru,

4 yaşındaki Emine Benli için yardım bekliyoruz. Minik yavrumuzun başında tümör oluşmuş; acil ameliyat olması için para topluyoruz. Lütfen duyarlı olun. Parayı bize ya elden ya da banka hesap numarasına yatırabilirsiniz. İletişim: 05338752788 Tr330003200000000068449899 Neval Benli TEB Bank. Dualarınızı ve yardımınızı bekliyoruz.”

Öte yandan İngiltere’den destek vermek isteyenler için de GoFundMe aracılığıyla da yardım kampanyası başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 11:31