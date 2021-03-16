Ömer KADİROĞLU

Turizm emekçileri son bir yıldan beri kapanmalar yüzünden yaşanan sıkıntıları ifade edebilmek amacıyla dün Lefkoşa’da eylem yaptı. Otobüs terminalinde toplanan eylemciler ellerindeki pankart ve dövizlerle Meclis önünde yürüdü. Turizm emekçilerine aileleri de destek verdi.

“Çocuğum aç”, "Kıbrıs'ta turizm engellenemez", "İş aş adalet", “Yönetmek Kapatmak Değildir”, “Söz “Kiramı Ödeyemiyorum” gibi sloganların yer aldığı pankartlar dikkat çekti. Meclis önündeki eylem sırasında emekçiler adına konuşan Nazan Ulukök, kontrollü bir şekilde turizmin açılmasını istedi.

Turizm emekçileri ise Diyalog’a konuştu; yaşadıkları zor süreci anlattı.



Bu çığlığa kulak verin

Turizm Emekçileri dün ikinci kez eylem yaptı. Lefkoşa Terminal alanında toplanan turizm emekçileri, ellerinde “İş, aş, adalet”, “Çocuğum aç”, “Yönetmek Kapatmak Değildir”, “Söz Turizmin”, “Biz De Emekçiyiz”, “Vergiyi Alırken İyi”, “Kiramı Ödeyemiyorum”, “Memur Olmak İstiyorum”, “Biz Öteki Değiliz”, “Gördük 1000 Beş Yüzünüzü”, “Açım, Aç” pankartlarıyla Meclise yürüdü. Eylemciler, Meclis önünde sloganlar atıp sorunlarını dile getirdi.

Meclis önünde turizmciler adına Nazan Ulukök basın açıklaması yaptı. Ulukök, şunları aktardı: “Bu çığlığa kulak verin önlemleri alın yoksa meydanlara dolmak zorunda kalacağımızı söylemiştik. Neden mi yeniden meydanlardayız? Çünkü açız, çünkü kiramızı ödeyemiyoruz, çünkü çocuklarımızın ilaçlarını alamıyoruz. Amacımız mağdur edebiyatı yapmak değildir. Beklentimiz devlete hükümet edenlerin mağdurların yanında yer almasıdır. Bu süreçte bizler mağduruz ancak yanımızda hükümet yoktur. 15 bin kişilik iş gücü ile 45 bin kişilik aile sorumluluğunu taşıyoruz. Ülkeye gelen 1 buçuk milyon turiste değil sizlere de yıllarca hizmet ettik. 1 yıllık pandemi sürecinde sizlerin görmezden gelerek açlığa mahkûm ettiği turizm emekçileriyiz. Bizler de yaşamak istiyoruz. Bu ilkeyi yönettiğini zannedenlere çağrımız çok nettir. Sektörümüzü sağlık önlemleri çerçevesinde açın. Sektörün açılmasına vergi toplayacağınız tarihlere bakarak değil, bilim ve akıl doğrultusunda karar verin.”

Umutlar 1 Nisan’da

Basın açıklamasının ardından turizm emekçilerinin yanına gelen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1 Nisan tarihini işaret etti. Bakan Ataoğlu şunları söyledi:

“Turizmin ne kadar önemli olduğunu bu pandemi sürecinde insanlar idrak etti. Biz göreve geldiğimiz günün hemen ertesinde ‘turizm nasıl açılabilir’ diye çalışma yaptık. Başbakan, Sağlık Bakanı ve Sağlık Üst Kurulu ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üst Kurulu ile pandemi süreci sonrasında açılımın nasıl olacağı görüşüldü. 1 Nisan tarihinde açılımın olacağına dair öngörümüz var. Eğer kurul ilgili tarihte yine bu doğrultuda görüş verirse sizlerle paylaşacağım.”

Turizm emekçileri ne dedi?..

Ufuk Kemal Ankaralı

“Evlerine ekmek götüremeyen üç aydır çocuklarına mama alamayan insanlar var. Bu durum bizim zorumuza gidiyor. 6 aydır evimin taksitini ödeyemiyorum ve faizlerle bir yıl geri gittim. Tüp çaldı, süt çaldı haberlerini duyuyoruz çünkü insanlar çok kötü durumdadır ve bu durum daha da kötü olacaktır. Evime et veya tavuk alamıyorum. 1 Nisan’da açılım olacak dediler ancak eğer açılım olmayacaksa bu insanları artık kontrol edemeyeceklerini bilmeleri gerekiyor.”

Ruhi Yıldız

“15 yıldır turizm sektöründe çalışıyorum. Son bir yılda yaşadıklarımız 20 yıla bedel. 30-40 vaka ile ülke mi kapatılır? Kasada para yok diyorsunuz ancak 40 vakaya ülke kapatıyorsunuz. Bu kabul edilir değil ve bizler de işlerimize geri dönmek istiyoruz.”

Ahmet Önlen

“1 yıldır kapalı olan turizm sektörüne dalga geçer gibi bin 500 lira ödeme vadediyorlar ancak onu da bir alıyoruz bir alamıyoruz. Bugün bu kadar zorda olan insan çıkıp gelip sıkıntısını ifade etmeye çalışıyor ancak hükümet bu insanları dikkate almıyor.”

Çağrı Dilek

“Bu eylemin bu kadar kalabalık olmasının tek sebebi insanların parasızlık nedeniyle maddi zorluklar yaşamasındandır. İnsanlar artık bitme noktasına geldiği için buraya geldi. Siyasilerin birçoğu turizm emekçilerinin oy haklarının olmadığını düşünse de büyük çoğunluğumuz vatandaştır. Seçim zamanı şimdi bize bakmayanlara gereken cevabı vereceğiz.”

Hüseyin Işıklı

“Bir yıldır turizm sektörü kapalı ve çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Evlerine ekmek götüremeyen, kirasını ödeyemeyen, çocuğuna mamasını alamayan insanlar gördüm. Bir yıldır ceplerine bir kuruş girmeyen insanlar var. 1 Nisan’da açılım olacak dediler. Eğer açılım olmazsa çok çok daha kötü duruma düşeceğiz. Dayanacak gücümüz kalmadı.”