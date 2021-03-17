‘Net tarih açıklanacak’

Beyzade ÜNALMIŞ

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, çok zorlu bir süreçten geçtiklerini, karmaşık ve sıkıntılı dönemde ne söylediyse hepsinin çıktığını ifade etti. Net tarihin illa ki açıklanacağını ifade eden Hasan Sertoğlu, devlet yetkilileri ile tamamlanacak olan temaslar sonrasında bazı konuların daha fazla netlik kazanacağını söyledi.

Ortada Ağustos ayına dair bir tarih olduğunu, bu tarihte başlama düşünceleri olduğunu ifade eden Hasan Sertoğlu, ufak bir sarkma olsa da futbolun bu sezon kesinlikle oynanacağını vurguladı.

Yapılması gerekenleri yapacağız

BAL ligine giden oyuncuların süreci ile ilgili olarak da konuşan Hasan Sertoğlu, giden tüm isimlerin günün sonunda ülkeye geri geleceklerini belirtti.

Sertoğlu, kulüplerin olası bu gidişlerden zarar görmelerinin gündeme gelmesi durumunda ise federasyon olarak yapılması gereken ne varsa hepsinin de yapılacağını sözlerine ekledi.

