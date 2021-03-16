Güneyin yargısına örnek olsun

Suna ERDEN

Mitsubishi marka aracını internet üzerinden satışa çıkaran Kıbrıslı Rum Alexandre Georgios’la iletişime geçip, Pile ile Beyarmudu köyleri arasına gelmesini sağladıktan sonra biber gazlı saldırıyla arabasını gasp eden Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer hakkındaki yargı süreci dün tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, suçu planlayan Cemal Kanioğlu’nu 6, ona iştirak eden Yasin Süygün ve Harun Özer’i ise 4’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi tarafından okunan kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Olgularda sanıkların 14 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.30’da, Pile ile Beyarmudu arasındaki yol üzerinde aracını satın alma bahanesi ile çağırdıkları Alexandre Georgios’a önce biber gazı sıktıkları daha sonra bıçak çekerek 30 bin Euro değerindeki aracını gasp ettikleri belirtildi.

Olayın polise 15 Ocak 2020 tarihinde bildirildiği, sanıkların tespit edilerek gözaltına alındığı, aracın ise Kurudere’de bir site önünde bulunduğu kaydedildi. Sanıkların soruşturmanın ardından 23 Ocak 2020 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildikleri açıklandı.

En ağır suçu işlediler

Başkan Gazi, soygun suçunun ceza yasasına göre en ağır suçlardan birisi olduğunu belirterek, ülkemizde mala ve şahsa yönelik şiddet suçlarının ise yaygın olduğunu kaydetti. Başkan Gazi, bu tür suçların toplumu rahatsız ettiğine, halkın malını ve canını güvende hissetmemesine yol açtığını dile getirdi.

Gazi, soygun gibi ağır suçlara ceza verilirken kamu yararının düşünülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Gazi, sanık Cemal Kanioğlu’nun suçu planlayan kişi olduğu, karar verilirken daha ağır bir ceza alması gerektiğini söyledi. Gazi, sanık Cemal Kanioğlu’nun 6 yıl, diğer sanıklar Suygün ve Harun Özer’in ise 4’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiklerini açıkladı.